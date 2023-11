BJK Cup 2023, il Canada è campione: Jasmine Paolini non può nulla contro Leylah Fernandez

Si chiude con un pizzico d’amarezza la Billie Jean King Cup dell’Italia. Dopo una settimana stellare, Jasmine Paolini si arrende al cospetto di Leylah Annie Fernandez, che regala per la prima volta il successo finale al Canada. Un 6-2 6-3 senza troppa storia, in cui la nordamericana ha confermato il suo ottimo stato di forma dell’ultimo periodo ricordando quella giocatrice che andò tanto vicina a vincere uno Slam solo due anni fa.

La partita non comincia sotto i migliori auspici per Jasmine, messa in difficoltà dai colpi di fondo della canadese e concedendo immediatamente il break. L’azzurra non demorde, mettendo i bastoni tra le ruote all’avversaria in un game fiume subito dopo, ma è l’anticamera del controbreak, che arriva grazie a numerosi errori di Fernandez tra dritto e doppio fallo. Non è però la svolta: la finalista degli US Open 2021 gioca un tennis molto profondo, strappa di nuovo la battuta a Paolini nel quinto gioco per poi ripetersi nel settimo, grazie anche a un superpassante: è 6-2 in 45 minuti.

Anche nel secondo set è la nordamericana a passare immediatamente a condurre. Un terzo gioco fiume, in cui Paolini non sfrutta un punteggio di 40-0 a favore e venendo costretta a salvare due palle break. Alla terza però è costretta ad arrendersi con un rovescio giocato in arretramento. Per l’azzurra ogni gioco al servizio diventa una continua sofferenza: nel quinto si salva da sotto da 15-40, nel settimo alza invece bandiera bianca con un doppio fallo. Il preludio per il successo canadese, che Jasmine riesce quantomeno a ritardare strappando il servizio all’avversaria, ma l’inevitabile arriva nel gioco successivo, con Fernandez che ai vantaggi la decide con un passante in corsa da capogiro, abbandonando la racchetta e lasciandosi andare alla gioia.

Nonostante il solo 48% di prime in campo e i quattro doppi falli, Fernandez è riuscita a comandare lo scambio, sfruttando soprattutto il 6/20 con la seconda di Paolini, che ha offerto qualcosa come undici palle break. L’azzurra è in saldo fortemente negativo tra vincenti e non forzati: un brutto 10-29 rispetto al 23-20 della nordamericana.

Foto: Foto: Matt McNulty/Getty Images for ITF