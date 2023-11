Ranking ATP (20 novembre 2023): Jannik Sinner resta quarto, ma si avvicina a Medvedev ed allunga su Rublev e Tsitsipas

Aggiornato il ranking ATP al termine delle ATP Finals: non ci sono variazioni in termini di posizioni, ma sono sensibili le variazioni in termini di punti: Jannik Sinner resta saldo in quarta posizione, si avvicina al russo Daniil Medvedev, terzo, ed allunga sul russo Andrey Rublev, quarto, e sull’ellenico Stefanos Tsitsipas, quinto.

Il serbo Novak Djokovic allunga ancora sull’iberico Carlos Alcaraz, rafforzando ulteriormente il numero 1 ATP di fine stagione, mentre il tedesco Alexander Zverev stacca il danese Holger Rune, ottavo, il quale a sua volta si avvantaggia sul polacco Hubert Hurkacz.

RANKING ATP

Lunedì 20 novembre 2023

1 Novak Djokovic 11245

2 Carlos Alcaraz 8855

3 Daniil Medvedev 7600

4 Jannik Sinner 6490

5 Andrey Rublev 4805

6 Stefanos Tsitsipas 4235

7 Alexander Zverev 3985

8 Holger Rune 3660

9 Hubert Hurkacz 3245

10 Taylor Fritz 3100

Restano sempre sei gli italiani nei primi 100: oltre a quanto già detto per Sinner, infatti, restano stabili Lorenzo Musetti, il quale si conferma in 27ma piazza, Matteo Arnaldi, al 44° posto, e Lorenzo Sonego, in 47ma piazza.

Matteo Berrettini rimane fisso al 90° posto, infine Flavio Cobolli perde due posti e diviene 100°. Invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza nel complesso di altri dodici italiani tra il 118° ed il 200° posto compresi.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 20 novembre 2023

4 Jannik Sinner 5490

27 Lorenzo Musetti 1470

44 Matteo Arnaldi 1021

47 Lorenzo Sonego 990

90 Matteo Berrettini 682

100 Flavio Cobolli 640

118 Luca Nardi 533

127 Luciano Darderi 511

131 Fabio Fognini 499

134 Giulio Zeppieri 480

151 Andrea Pellegrino 416

167 Andrea Vavassori 385

180 Mattia Bellucci 346

182 Matteo Gigante 340

185 Stefano Travaglia 329

195 Raul Brancaccio 310

199 Federico Gaio 307

200 Marco Cecchinato 306



Foto: LaPresse