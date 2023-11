Rally, ultima fatica dell’anno in Giappone. Rovanperä e Toyota festeggiano il 2023

Ultimo atto questo fine settimana per quanto riguarda il FIA World Rally Championship nella spettacolare location del Giappone. Kalle Rovanperä è atteso per festeggiare il secondo titolo globale piloti a soli 23 anni, il finnico ha letteralmente dominato la scena confermandosi semplicemente l’uomo da battere.

Il #69 dello schieramento brinderà con Toyota che nel 2024 ha vinto in ogni competizione che ha disputato. Il WRC si unisce ai trionfi assoluti in altrettanti impegni ufficiali come la Dakar, il FIA World Endurance Championship ed il Super GT (il più importante campionato giapponese riservato alle ruote coperte).

Il gallese Elfyn Evans, il padrone di casa Takamoto Katsuta ed il francese Sébastien Ogier rappresenteranno il brand locale tra le impegnative stradine asiatiche, particolarmente insidiose e ricche di sorprese. Il quartetto sfida ovviamente Hyundai Motorsport che torna all’attacco principalmente con il belga Thierry Neuville in attesa del ritorno dell’estone Ott Tanak, impegnato con M-Sport Ford per un’ultima danza.

Il finlandese Esapekka Lappi torna con il brand coreano che riaccoglierà anche Dani Sordo, spagnolo che sostituisce il finnico Teemu Suninen. La top class del Mondiale torna ad ospitare il francese Adrien Fourmaux, in scena con la seconda Ford Puma di M-Sport al posto di Pierre Louis-Loubet.

Ricordiamo che il fine settimana che ci apprestiamo a commentare si disputerà interamente su asfalto anche se sono molteplici le differenze rispetto al Rally Centro Europa. L’ultimo atto del WRC è il quarto atto senza terra dopo Montecarlo, Croazia ed il già citato round tra Repubblica Ceca, Germania e Austria.

Sono ben 22 le tappe in programma per il Rally Giappone, giovedì si inizierà ufficialmente con i 2.10km della Toyota Stadium SSS 1. Il fuso orario non aiuterà gli appassionati europei del Rally, il vero programma inizierà infatti sempre il 16 novembre alle 23.04 con la scenografica ‘ Isegami’s Tunnel 1 con 23.60 km cronometrati da compiere.

Foto. LPS