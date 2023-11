Rally, Evans e Toyota continuano a dominare senza avversari

Elfyn Evans controlla senza particolari problemi la classifica generale del Rally Giappone dopo il terzo giorno d’azione. Toyota regna in casa dopo un sabato semplicemente perfetto, il gallese conduce le danze con oltre un minuto di scarto sui compagni di squadra Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä.

L’ultimo evento del FIA World Rally Championship continua a sorridere a Toyota che dopo aver dominato ieri si conferma in cima alla graduatoria overall amministrando il proprio vantaggio. Evans, Ogier e ‘Kalle’ non hanno preso particolari rischi, consapevoli dell’ampio distacco sugli avversari.

Le prime tre posizioni, come prevedibile, sono rimaste invariate nel corso dell’intera giornata, mentre l’idolo locale Takamoto Katsuta ha dato il massimo per imporsi in qualche singola speciale. Il nipponico è riuscito nel suo intento, una piccola soddisfazione dopo un venerdì particolarmente complesso con un problema avvenuto durante la SS2.

Il nativo di Nagoya ha iniziato una progressiva rimonta, il 30enne è virtualmente in sesta piazza con 14 secondi di scarto da Ott Tanak (M-Sport Ford). L’estone completa la Top5 dopo sedici speciali disputate, l’ex campione del mondo è staccato di una 20ina di secondi dal finlandese Esapekka Lappi (Hyundai).

Domani l’ultima fatica del campionato 2023 con altre sei speciali. Toyota prova a concludere alla grande la stagione davanti ai propri tifosi, una grande festa dopo aver firmato il titolo piloti e costruttori con una prova d’anticipo ed un margine considerevole sulla concorrenza.

CLASSIFICA PARZIALE RALLY GIAPPONE DOPO DAY-3

Elfyn Evans (Toyota) 2h.20.20 Sébastien Ogier (Toyota) +1.15 Kalle Rovanperä (Toyota) +1.40 Esapekka Lappi (Hyundai) +3.09 Ott Tanak (M-Sport Ford) +3.35

Foto. LPS