F1, cosa è successo tra Ocon e Verstappen. “È un pazzo”

Un rapporto complesso. Non si scopre l’acqua calda se si afferma che tra Max Verstappen ed Esteban Ocon non corra buon sangue. Basta riportare alla mente il GP del Brasile del 2018 quando Max, avviato a imporsi a Interlagos, venne a contatto con la Force India del doppiato Ocon alla S di Senna, con conseguente crash. Al termine della gara Max si rivolse a muso duro nei confronti del pilota francesi, tra parole grosse e spintoni.

Ecco che a cinque anni di distanza, un nuovo episodio tra i due. Nel corso della Q1 delle qualifiche del GP di Las Vegas (Stati Uniti), Verstappen e Ocon hanno battibeccato in pista e a rimetterci è stato il pilota dell’Alpine, non in grado di migliorare la sua prestazione.

Dalle immagini, si nota Max entrare in curva-1 e ostacolare di proposito il transalpino nel suo incedere. Un modo, forse, per rifarsi di quanto accaduto già prima nel corso del giro. Una situazione che ha portato Ocon a dire, via radio: “E’ uno scherzo? Verstappen mi entrato come un pazzo in curva-1“. Da parte della Direzione Gara, però, non c’è stato alcun intervento.

Di seguito il video:

VIDEO SCARAMUCCE VERSTAPPEN-OCON A LAS VEGAS





Foto: LaPresse