Quanti soldi ha guadagnato Sinner vincendo il girone alle ATP Finals: assegno notevole…

Uno, due e tre. Jannik Sinner dominante al Pala Alpitour: in quel di Torino arriva la terza vittoria in altrettante partite per l’azzurro alle ATP Finals, primo nel proprio girone e semifinali conquistate.

Devastante anche oggi: dopo i successi su Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, il numero quattro al mondo ha completato l’opera battendo in tre set il danese Holger Rune.

Punti in chiave classifica guadagnati, ma anche soldi: Sinner nonostante fosse qualificato di diritto ha comunque giocato al massimo delle proprie disponibilità dando tutto per il successo. Oggi ha staccato un assegno notevole e non è finita qui: sabato ci sono le semifinali e si sogna in grande.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER ALLE ATP FINALS 2023

La qualificazione alle semifinali con tre vittorie vale 1.495.500 dollari.

Foto: Lapresse