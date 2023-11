Quando torna Kalulu? Definiti i tempi di recupero e chi lo sostituisce

Tegola pesantissima per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri saranno privi di Pierre Kalulu per almeno quattro mesi, dopo l’infortunio patito nell’ultima sfida di campionato contro il Napoli al Maradona. Il francese ex Lione ha accusato la rottura del tendine del retto femorale sinistro, problema fisico assai grave che lo costringerà a saltare numerose partite fino al prossimo mese di marzo, quando Kalulu dovrebbe tornare a disposizione.

Nella giornata di oggi, Kalulu si è sottoposto a un’operazione chirurgica in Finlandia, il cui esito positivo è stato espresso con un comunicato dalla stessa società meneghina: “AC Milan comunica che Pierre Kalulu, nella giornata odierna, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per risolvere la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, alla presenza del Responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi”.

Pioli perde così la prima alternativa a Thiaw e Tomori per la coppia difensiva al centro della retroguardia rossonera. Lo stop di Kalulu, il quale aveva già saltato sette partite in quest’inizio di stagione a causa di un altro problema muscolare, rischia di mettere in emergenza il Milan, visto che sia Simon Kjaer, sia Marco Pellegrino, sono ai box in questo momento. Nel caso in cui uno tra Thiaw e Tomori non dovesse essere impiegabile, la situazione diverrebbe critica, con uno degli esterni che dovrà essere adattato a centrale per coprire l’eventuale buco.

Foto: Lapresse