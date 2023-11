Quando si svolgono i Test di F1 nel 2024: date, programma, numero di giorni

Qualsiasi spettacolo necessita di prove prima di essere messo in scena. Vale per il teatro, così come per qualsiasi altro ambito, Formula 1 compresa. Al riguardo, quando andranno in scena i test del 2024? Sappiamo bene come, ormai, nel Circus si lavori soprattutto “a secco” (in galleria del vento) e virtualmente (tramite i simulatori).

Cionondimeno, per quanto possano essere accurati gli strumenti a disposizione nelle varie fabbriche, nulla può dare riscontri efficaci come raccogliere fisicamente dati con le vetture in pista. Ebbene, ci sarà solamente una sessione di test collettivi prima dell’inizio del Mondiale.

Questa si terrà a Sakhir da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio. Dunque si svolgerà nello stesso autodromo dove pochi giorni dopo si disputerà il Gran Premio del Bahrain (29 febbraio – 2 marzo). Sarà un’autentica “prova generale” in vista dei primi due weekend di competizioni, poiché già nel fine settima successivo si correrà in Arabia Saudita.

Va però rimarcato come la Fia abbia fatto una concessione riguardante i “Filming Day”, de jure eventi a disposizione di ogni team per raccogliere immagini promozionale, ma de facto autentici test privati effettuabili nell’arco della stagione, seppur con pneumatici cosiddetti “demo”, ovvero diversi da quelli utilizzati normalmente.

Ebbene, nel 2024 si potrà percorrere un numero di chilometri doppio rispetto a quanto avveniva sinora. Pertanto, sarà possibile coprire complessivamente 200 km in ognuna delle due giornate. Si tratta tuttavia di eventi gestiti da ogni singola squadra. I test ufficiali e collettivi avranno una sola sessione.

CALENDARIO TEST F1 2024

AUTODROMO DI SAKHIR (Bahrain)

Sessione unica, da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio 2024.

Foto: LiveMedia/Dppi/DPPI