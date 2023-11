A che ora la MotoGP oggi su TV8? Orario gara in chiaro GP Valencia 2023, programma, streaming

Tutto pronto al circuito Ricardo Tormo di Valencia per l’ultimo atto del Mondiale MotoGP 2023, con la partenza del Gran Premio della Comunità Valenciana fissata per le ore 15. Tensione alle stelle per il duello decisivo per il titolo iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che si presentano al via della gara conclusiva della stagione separati da 14 punti.

Pecco può permettersi di gestire un buon vantaggio in classifica generale e gli basterà un quinto posto per confermarsi Campione del Mondo nella classe regina per il secondo anno di seguito a prescindere dal piazzamento di Martinator. Se invece lo spagnolo del Team Pramac non dovesse arrivare primo, allora l’asticella si abbasserà notevolmente e per il torinese sarebbe sufficiente in pratica arrivare al traguardo senza cadute o gravi inconvenienti.

Maverick Viñales scatta dalla pole position proprio davanti a Bagnaia e alla Ducati Pramac del francese Johann Zarco, mentre in seconda fila si posizioneranno le KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, oltre al protagonista della corsa al titolo e beniamino locale Martin. Da monitorare poi la terza linea dello schieramento composta da Marco Bezzecchi e dai fratelli Alex e Marc Marquez, oltre al tentativo di rimonta dall’undicesima casella di Fabio Di Giannantonio.

Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023 di MotoGP verrà trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere tutte le gare della domenica (anche Moto3 e Moto2) in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP VALENCIA MOTOGP 2023

Domenica 26 novembre

Ore 10.40 Warm-up MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 12.00 Gara Moto3 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 13.15 Gara Moto2 a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara MotoGP a Valencia (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 14.00, di Moto2 alle 15.15 e di MotoGP alle 17.00.

Credit: MotoGP.com Press