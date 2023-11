Quando ritorna l’Atalanta in Europa League? Calendario prossima giornata, avversaria, orario, tv, streaming

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini anche nel corso di questa annata 2023/2024, è e sarà impegnata in diverse manifestazioni. Non solo Serie A e Coppa Italia riempiono e non poco la foltissima agenda bergamasca. La Dea infatti, deve anche pensare alla seconda competizione europea per club: stiamo ovviamente parlando della UEFA Europa League. Il torneo, iniziato diverse settimane fa oramai, è già giunto alla 4a giornata della fase a gironi.

Muriel e compagni sono stati inseriti nel Gruppo D assieme a Sporting, Rakow e Sturm Graz. Proprio contro l’ultima compagine austriaca nominata, l’Atalanta, giovedì 9 novembre a partire dalle ore 21.00, battaglierà per iniziare a blindare la qualificazione al prossimo turno.

Attualmente Gasperini e i suoi si trovano al 1° posto nel girone: 7 i punti raccolti, figli di due vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Lo Sturm Graz di mister Christian Ilzer invece, è secondo nel gruppo a quota 4 punti racimolati: una sola vittoria, un pareggio e una sconfitta. A partire favorita all’interno del Gewiss Stadium sarà l’Atalanta ma occhio a sottovalutare gli avversari.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Atalanta-Sturm Graz, match valido per la 4a giornata della UEFA Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali da definire) e in diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN.

CALENDARIO ATALANTA-STURM GRAZ (9 NOVEMBRE)

Giovedì 9 novembre

Ore 21.00 – Atalanta-Sturm Graz – Diretta tv su Sky (canali da definire)

PROGRAMMA ATALANTA-STURM GRAZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Diretta tv su Sky (canali da definire)

Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN

