Quali partite vedere su Sky e DAZN per l’undicesima giornata di Serie A (3-6 novembre)? Calendario, programma, palinsesto tv, streaming

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in campo tra pochissime ore. La massima serie italiana allieterà nuovamente il weekend con quello che sarà l’undicesimo turno. Ci si aspetta un lungo fine settimana fatto di interessantissime gare, ricche di emozioni e soprattutto gol. Tra qualche ora, a partire dalle ore 20.45 per la precisione, il Bologna di Thiago Motta e la Lazio di Maurizio Sarri apriranno le danze.

Ci saranno poi da seguire, domani, Salernitana-Napoli alle ore 15.00 o ancora Atalanta-Inter in un derby che si prevede altamente infuocato. Occhio anche a Milan-Udinese che, sempre domani sabato 4 novembre, battaglieranno a San Siro. Anche Roma-Lecce non è una sfida da sottovalutare così come l’entusiasmante gara, almeno sulla carta, tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e la Juventus di Massimiliano Allegri.

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Insomma da quest’oggi venerdì 3 novembre a lunedì 6, quando nel corso del monday night il Torino di Ivan Juric e il Sassuolo di Alessio Dionisi si scontreranno, i tanti tifosi e appassionati di calcio e soprattutto di Serie A non si annoieranno. Ecco di seguito dunque il calendario dell’undicesima giornata della Serie A 2023/2024.

CALENDARIO SERIE A 11MA GIORNATA (3-6 NOVEMBRE)

Venerdì 3 novembre

Ore 20.45 – Bologna-Lazio – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Sabato 4 novembre

Ore 15.00 – Salernitana-Napoli – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 – Atalanta-Inter – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Milan-Udinese – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213)

Domenica 5 novembre

Ore 12.30 – Verona-Monza – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202)

Ore 15.00 – Cagliari-Genoa – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 – Roma-Lecce – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Fiorentina-Juventus – Diretta tv su Zona DAZN

Lunedì 6 novembre

Ore 18.30 – Frosinone-Empoli – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 – Torino-Sassuolo – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA SERIE A 3-6 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Bologna-Lazio:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Salernitana-Napoli:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Atalanta-Inter:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Milan-Udinese:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Verona-Monza:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Cagliari-Genoa:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Roma-Lecce:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Fiorentina-Juventus:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Frosinone-Empoli:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Torino-Sassuolo:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse