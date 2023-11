Quando si gioca la prossima giornata di Serie A? Calendario, programma, orari, tv, streaming 10-12 novembre

La Serie A 2023/2024 prosegue spedita la propria incessante corsa. La massima serie italiana non si ferma e, ad esempio, in questo lungo weekend che terminerà solamente nella giornata di domani, lunedì 6 novembre, abbiamo assistito e assisteremo a interessanti incontri. Le gare di campionato restano estremamente coinvolgenti e soprattutto ricche di emozioni e gol. Risulta davvero complicato ai tanti appassionati di questo sport e ai tifosi, scollarsi dallo schermo e anche nel corso della prossima giornata, ci si aspetta un fine settimana entusiasmante.

Tra il 10 e il 12 novembre infatti, assisteremo a quella che sarà la dodicesima giornata di Serie A. Si inizierà il venerdì con due partite. Il Sassuolo di Alessio Dionisi accoglierà all’interno del Mapei Stadium la Salernitana di Pippo Inzaghi; i neroverdi proveranno ad avere la meglio sui granata in profonda crisi e ancora a secco di vittorie. Occhio poi a Genoa-Verona: uno scontro salvezza infuocato.

Il giorno seguente e dunque sabato 11 novembre, il Lecce di Roberto D’Aversa dovrà vedersela con il Milan di Stefano Pioli. Attenzione anche a Juventus-Cagliari, gara insidiosa per gli uomini di Massimiliano Allegri. Non mancherà poi Monza-Torino piuttosto che Napoli-Empoli. Spazio a Udinese-Atalanta e Fiorentina-Bologna. Alle 18.00 di domenica 12 novembre la Lazio e la Roma si fronteggeranno in un derby capitolino da seguire. A chiudere l’Inter battaglierà con il Frosinone.

CALENDARIO SERIE A 12MA GIORNATA (10-12 NOVEMBRE)

Venerdì 10 novembre

Ore 18.30 Sassuolo-Salernitana – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 Genoa-Verona- Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Sabato 11 novembre

Ore 15.00 Lecce-Milan – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 18.00 Juventus-Cagliari – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 Monza-Torino – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213)

Domenica 12 novembre

Ore 12.30 Napoli-Empoli – Diretta tv su Sky Sport 251

Ore 15.00 Udinese-Atalanta – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 15.00 Fiorentina-Bologna – Diretta tv su Zona DAZN 2

Ore 18.00 Lazio-Roma – Diretta tv su Zona DAZN

Ore 20.45 Inter-Frosinone – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA SERIE A 10-12 NOVEMBRE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Sassuolo-Salernitana:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Genoa-Verona:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Lecce-Milan:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Juventus-Cagliari:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Monza-Torino:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213)

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Napoli-Empoli:

Diretta tv: Sky Sport 251

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go

Udinese-Atalanta:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Fiorentina-Bologna:

Diretta tv: Zona DAZN 2

Diretta streaming: DAZN

Lazio-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Inter-Frosinone:

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

Foto: LaPresse