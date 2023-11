A che ora Roma-Lecce oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Attenzione all’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. La massima serie italiana sta proseguendo spedita e le tante compagini stanno dando il massimo specialmente in questo periodo. E tra le diverse squadre non si possono non nominare la Roma di José Mourinho e il Lecce di Roberto D’Aversa.

Le due compagini giallorosse a partire dalle ore 18.00, si scontreranno in massima serie. I capitolini trainati dal mister portoghese, proveranno a racimolare un +3 che sarebbe fondamentale nella corsa per un posto in Europa soprattutto. Dall’altra parte del campo ci sarà però un Lecce pronto a frenare le sortite offensive romaniste. Chi la spunterà?

ABBONATI A DAZN DA 30,99 € AL MESE. SCONTO PER IL VOUCHER ANNUALE

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Roma-Lecce, match valido per l’undicesima giornata della Serie A. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO ROMA-LECCE OGGI

Domenica 5 novembre

Ore 18.00 Roma-Lecce – Diretta tv su Zona DAZN

PROGRAMMA ROMA-LECCE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN

Diretta streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-LECCE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Dybala; Lukaku. All. Mourinho

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

CHI E’ L’ARBITRO DI ROMA-LECCE

COLOMBO

BACCINI – MARGANI

IV: FOURNEAU

VAR: MAGGIONI

AVAR: PICCININI

Foto: LaPresse