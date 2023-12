Tennis, Stefanos Tsitsipas rivela le sue condizioni fisiche dopo le ATP Finals 2023

Lo avevamo lasciato a Torino, uscire dal campo tra i fischi e la delusione del pubblico del Pala Alpitour. Il ritiro quasi istantaneo di Stefanos Tsitsipas, nel corso del Round Robin del Master di fine anno, è qualcosa che ha colpito l’attenzione degli appassionati. Il successo di Holger Rune in quella maniera aveva fatto storcere il naso, specie per il fatto che Tsitsipas fosse già in difficoltà prima della disputa dell’incontro.

Il greco si era fermato in ben due circostanze per problemi alla schiena negli allenamenti, giocando comunque contro Jannik Sinner la prima partita. Criticità in un primo momento negate, a domanda diretta in conferenza stampa, ma poi ammesse dopo l’epilogo della sfida contro Rune.

Intervista da Tennismajor, il tennista ellenico è tornato sulla questione: “L’ultimo infortunio è stato molto doloroso perché non mi ha permesso di concludere l’ultimo torneo dell’anno. Il giorno dopo le Finals ho faticato ad alzarmi dal letto, ho sentito tanto dolore per un paio di settimane. Sto migliorando ma non sono ancora al 100%“, ha rivelato Tsitsipas.

Di sicuro, non un avvicinamento ideale agli Australian Open, torneo nel quale dovrà difendere i punti della Finale raggiunta quest’anno. Il greco rischia grosso in termini di posizioni in classifica. Attualmente sesto, il nativo di Atene dovrà fare i conti con 1200 punti sulla testa in vista di Melbourne.

