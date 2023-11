ATP Finals 2023, Goran Ivanisevic: “Vincendo contro Rune, Sinner ha dimostrato perché diventerà un campione”

Si è un po’ festeggiato e non potrebbe essere altrimenti dopo l’atto conclusivo delle ATP Finals 2023 nel clan di Novak Djokovic. Il successo netto contro Jannik Sinner per 6-3 6-3 ha evidenziato la grande forza del n.1 del mondo, che alcuni giorni prima aveva perso contro l’altoatesino nel round robin. Un ko a cui aveva fatto seguito una vittoria in tre set contro Hubert Hurkacz e questi riscontri avrebbero potuto costare caro.

Djokovic, infatti, dipendeva da quanto avrebbe fatto Jannik nell’ultimo match del girone contro Holger Rune. L’italiano era già in semifinale e quindi non obbligato a vincere a qualunque costo. Tanti avevano pensato a un agire di convenienza, ma Sinner ha voluto giocare al meglio delle proprie possibilità e battere il danese (mai sconfitto prima di quella partita).

In questo modo, Nole è tornato in gioco e si è portato a casa la sua settima corona nel Master di fine anno. Per questo, il coach del serbo, Goran Ivanisevic, ha voluto sottolineare quanto detto: “Vincendo contro Rune, Sinner ha dimostrato perché diventerà un campione. Devo ringraziarlo perché Nole è rimasto in corsa. Sapevo che poi, dalle semifinali, nessuno avrebbe potuto ostacolarlo“.

Parlando ancora di Jannik, il tecnico croato ha aggiunto: “Sono un suo grande fan. Lo seguo da quando era junior, mi piace il suo tennis. Penso che sia migliorato molto nell’ultimo anno. Ora crede di poter vincere gli Slam, lo abbiamo visto anche in questa stagione: purtroppo a Wimbledon si è trovato Nole in semifinale. Penso che lui e Alcaraz saranno il futuro del tennis“. A questo punto spetterà al campo emettere nuovi verdetti sui protagonisti di questa storia.

Foto: LaPresse