Q School DP World Tour 2023: Filippo Celli saldo in terza posizione, bene Bovari, gran rimonta di Paratore

Si è conclusa la seconda giornata delle sei in programma all’Infinitum Golf di Tarragona per quanto riguarda la Q School del DP World Tour, in cui sono in palio 25 carte per il circuito continentale del 2024. Buoni segnali arrivano dagli italiani in una competizione che, al momento, vede in testa il tedesco Freddy Schott con -12 (e un gran -8 di giornata).

Al terzo posto, infatti, c’è Filippo Celli. A -10, il promettente azzurro si mette decisamente in marcia verso quello che può diventare un momento importante della sua carriera: lo stato di forma già mostrato la scorsa settimana dice che c’è ed è pronto a tenersi in stato costante per tutti i giri rimanenti.

Ma c’è anche da segnalare una splendida rimonta di Renato Paratore. Partito malissimo, con un primo giorno da 73, riesce a riscattarsi alla grande con un 64 (-9) che lo riporta al 19° posto, dove si trova anche Pietro Bovari, anch’egli in risalita con -7.

Non ingrana invece Aron Zemmer, che deve scrivere un altro 73 sulla carta dopo quello di ieri: è 143° a +3. Va infatti ricordato che l’odierno Hills Course (dove ha girato anche Celli) per lui è un par 72, mentre il Lakes Course (Bovari e Paratore) è un par 71.

