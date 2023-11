ATP Metz 2023, Ugo Humbert piega Alexander Shevchenko nella Finale in due set

Calato il sipario sulla Finale dell’ATP250 di Metz. Sul veloce indoor francese, il padrone di casa Ugo Humbert si è regalato un titolo di fine stagione particolarmente gradito. Il n.23 del mondo ha sconfitto con un duplice 6-3 il russo Alexander Shevchenko (n.63 del ranking) in 1 ora e 7 minuti di partita. Dopo aver sconfitto nettamente Fabio Fognini in semifinale, il mancino transalpino ha dato conferma dell’ottimo stato di forma contro il rivale russo.

Nel primo set il francese è chirurgico. Al primo momento di incertezza di Shevchenko, ovvero nel quarto game, Humbert è prontissimo. Con alcuni colpi di rara potenza a disegnare il campo in maniera perfetta, il tennista d’Oltralpe va avanti di un break e gestisce con estrema autorevolezza lo scambio, trovando nelle soluzioni lungolinea un modo per mettere in difficoltà il russo (6-3).

Nel secondo set la musica non cambia. Humbert sfiora il break nel quinto game, non sfruttando due palle break, ma nel settimo è più concreto. La profondità dei colpi è l’arma in più del francese, che tentenna nel gioco successivo, quando è costretto a cancellare una palla del contro-break. Tirato un sospiro di sollievo, le traiettorie mancine si rivelano un enigma per Shevchenko, che cede nuovamente il servizio ai vantaggi e consegna il successo all’avversario sul 6-3.

Leggendo le statistiche, sono da evidenziare i 5 ace e l’86% di punti con la prima di servizio del transalpino, con un eccellente rendimento in risposta: 57% dei punti vinti rispetto alla seconda in battuta di Shevchenko.

Foto: LaPresse