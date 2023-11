Puppo: “Per Sinner è più pericoloso Zverev di Alcaraz. Djokovic resta il favorito per le ATP Finals”

Nella nuova puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, è stato effettuato un lungo approfondimento sulla vittoria di Jannik Sinner su Holger Rune nel terzo match di round robin del gruppo verde alle ATP Finals 2023 e sulle prospettive del torneo in vista delle semifinali.

“Sinner è già l’italiano ad aver vinto più partite alle Finals, perché è arrivato a 4 dopo quella con Hurkacz nel 2021. Vince tre partite di fila e diventa primo nel girone. Sappiamo che il match del pomeriggio di ieri gli aveva già dato la certezza della semifinale, ma così è arrivato anche primo nel suo gruppo. A questo punto è vicino al confermare quello che io avevo detto con largo anticipo, manca una sola partita per dimostrare che era il secondo favorito. In realtà non so se lo è ancora, aspettiamo stasera. Se Medvedev dovesse vincere in maniera perentoria con Alcaraz, sarebbero tre match vinti in due set dal russo. C’è anche la possibilità che lo spagnolo si qualifichi da secondo“, dichiara Puppo ad inizio puntata.

Sulle condizioni fisiche del n.4 al mondo: “Sinner per fortuna ha detto che non c’è nessun problema alla schiena. Jannik ha dimostrato che anche in una situazione di grande difficoltà, come agli US Open con Zverev, è andato a giocare fino alla fine. Non è uno che si ritira così facilmente. L’anno scorso c’erano dei problemi difficili da gestire, questa stagione il suo staff ha lavorato davvero molto bene nella gestione dei suoi problemi, prendendosi anche delle pause in più. Lui ha rassicurato tutti: si è toccato la schiena, ha sentito una botta (un piccolo tirone forse), poi è riuscito a giocare senza problemi il terzo set. Rune si è fasciato il ginocchio“.

“Tutto sommato, con quello che ha adesso, Sinner ha dimostrato di essere stato più in condizione rispetto ai suoi avversari più vicini di età, perché anche lo stesso Alcaraz ha dei problemi da risolvere per essere più continuo. Lo spagnolo gioca tante partite vicine, perché ha vinto tanti tornei, 2 Slam, ed è davanti a Sinner come palmares. Tutti però stanno dicendo che l’anno prossimo sarebbe strano non vedere Sinner vincere uno Slam o arrivare n.1 del mondo. Non è facile, devi essere molto continuo e vincere più di quello che ha fatto sin qui“, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sul confronto con Rune: “Ieri sera all’inizio sembrava una partita veloce. Poi magari non era semplice tenere la concentrazione costante, il servizio non è stato così incisivo come al solito per Sinner. Comunque va dato atto a Rune di essere salito molto di livello nella parte finale del secondo set. Fino a ieri sera avevo in mente il match giocato dal danese con Djokovic e la stessa cosa per Sinner. Onestamente impressiona la continuità di gioco di Jannik e la capacità di gestire i punti importanti. È stata sicuramente un buon match, non il migliore del torneo che secondo me resta Sinner-Djokovic. A questo punto l’azzurro ha battuto tutti i top10 attuali, mancava solo Rune all’appello, ed in stagione gli manca solo Zverev“.

Puppo ha poi analizzato il possibile avversario di Jannik in semifinale ed i favoriti attuali per il torneo: “Sarebbe bello che adesso ci fosse il match con Alcaraz, non solo perché probabilmente sarebbe favorito. Medvedev mi sembra stia molto bene, quindi può essere il secondo favorito insieme a Sinner, ma dietro a Djokovic. Rientrando in gioco grazie alla vittoria di Jannik, per me Nole resta il favorito per il titolo perché ha più esperienza degli altri in questo tipo di torneo, anche se non sta benissimo. Siamo tutti curiosi di capire quali saranno gli accoppiamenti. Zverev deve tifare Medvedev per provare a stare dentro. Molto probabilmente una semifinale sarà Medvedev-Djokovic e c’è da capire chi tra Zverev e Alcaraz sfiderà Sinner. Penso sia più pericoloso Zverev“.

Foto: Lapresse