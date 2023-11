Piatti su Jannik Sinner: “Bravo a non sentire le critiche. Gli italiani devono essere orgogliosi”

Jannik Sinner ha esaltato l’Italia intera con le sue prestazioni alle ATP Finals di Torino. L’azzurro è stato battuto in finale in due set da Novak Djokovic, ma resta comunque pronto a salire sul trono, a partire dai prossimi tornei.

Non può che essere felicissimo per le performance del suo ex allievo Riccardo Piatti, colui che ha fatto esplodere Sinner nei primi anni di carriera. Le sue parole all’ANSA: “La finale di Torino è sicuramente solo la prima di una lunga serie che vincerà e auguro a Jannik un grande in bocca al lupo per questo presente e per il futuro. E come ho sempre detto e sempre dirò: forza e divertiti”.

Poi una frecciatina a coloro che attaccavano Jannik dopo la rinuncia alla nazionale: “Bravo per non aver ascoltato le inutili critiche ricevute durante la sua ultima mancata partecipazione alla Davis, circa il suo non attaccamento ‘alla maglia’ e sul suo sentirsi o meno italiano”.

E aggiunge: “Critiche sterili che sono arrivate da persone non competenti e che non sanno cosa significa fare la prestazione di alto livello. Jannik, una settimana così alle Finals, i futuri Slams che vincerai e il ranking mondiale sono il miglior modo per dimostrare il tuo attaccamento all’Italia e di fare sentire tutti gli italiani orgogliosi di avere uno come te tra i migliori atleti al mondo”.

Foto: Lapresse