Piacenza-Halkbank Ankara oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

Oggi mercoledì 22 novembre (ore 20.00) si gioca Piacenza-Halkbank Ankara, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley maschile. Esordio assoluto nella massima competizione europea per la nuova Gas Sales Bluenergy Piacenza che inizia il suo cammino davanti ai propri tifosi contro i rognosi turchi dell’Halkbank Ankara.

La formazione allenata da Andrea Anastasi è inserita nel gruppo D della prima coppa continentale per importanza. Gli emiliani sono stati fortunati in sede di sorteggio pescando come testa di serie gli abbordabili tedeschi del Berlin Recycling Volleys, i portoghesi del Benfica e gli avversari odierni, i sempre ostici turchi da prendere con le pinze dell’Halkbank Ankara. Piacenza che è stata autrice di un più che convincente avvio di campionato trovandosi in terza posizione con tredici punti frutto di quattro vittorie e due sconfitte (arrivate contro due bg come Trento e Perugia).

I turchi, giustizieri lo scorso anno in Europa di Civitanova al golden set, sono stati protagonisti di un avvio perfetto nella competizione domestica con otto partite disputate e otto vittorie centrate, ma la squadra allenata da Slodoban Kovac ha già perso in stagione venendo sconfitta nella Supercoppa turca dai rivali numero uno del Ziraat Bankasi.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Halkbank Ankara non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN e su Euro Volley Tv, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per la prima giornata della fase a gruppi della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Mercoledì 22 novembre

Ore 20.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza-Halkbank Ankara

PROGRAMMA PIACENZA-ANKARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, Euro Volley Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Photo LiveMedia/Martina Rampon