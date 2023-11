Perché sono stati penalizzati Russell e i due Alpine dopo le qualifiche in Brasile e come cambia la griglia

Le varie investigazioni condotte dai commissari sportivi della FIA dopo le qualifiche del venerdì a Interlagos hanno modificato la griglia del Gran Premio di San Paolo 2023, valevole come terzultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ben tre piloti hanno infatti rimediato una penalità di due posizioni da scontare sullo schieramento di partenza della gara domenicale in Brasile.

Parliamo di George Russell per la Mercedes e di entrambi i portacolori dell’Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly. Tutti e tre sono stati sanzionati per la medesima infrazione, perché “procedevano lentamente all’uscita dei box senza mantenersi il più a sinistra possibile” nel corso delle prove ufficiali di ieri sullo storico tracciato sudamericano di Interlagos.

Le nuove disposizioni del Race Director, annunciate proprio alla vigilia di questo weekend, consentivano ai piloti di andare piano nella corsia d’uscita della pit-lane ma solo a condizione che si mantenessero sul lato sinistro, lasciando quindi spazio alle vetture che sopraggiungevano alle loro spalle con una velocità superiore per effettuare il sorpasso.

Russell è stato punito proprio per aver violato questa regola, ostacolando Gasly durante il Q1 e non lasciandogli lo spazio a destra per poter passare in corsia box prima della SC2 (linea safety car 2). Lo stesso francese dell’Alpine ed il suo compagno di squadra Ocon sono stati penalizzati a loro volta per impeding in pit-lane sulla Red Bull di Sergio Perez.

Ecco la nuova griglia di partenza del GP di San Paolo 2023:

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

3) Lance Stroll (Aston Martin)

4) Fernando Alonso (Aston Martin)

5) Lewis Hamilton (Mercedes)

6) Lando Norris (McLaren)

7) Carlos Sainz (Ferrari)

8) George Russell (Mercedes) *penalizzato di 2 posizioni in griglia per impeding

9) Sergio Perez (Red Bull)

10) Oscar Piastri (McLaren)

11) Nico Hulkenberg (Haas)

12) Kevin Magnussen (Haas)

13) Alexander Albon (Williams)

14) Esteban Ocon (Alpine) *penalizzato di 2 posizioni in griglia per impeding

15) Pierre Gasly (Alpine) *penalizzato di 2 posizioni in griglia per impeding

16) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

18) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

19) Logan Sargeant (Williams)

20) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Foto: Lapresse