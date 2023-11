Tennis, Novak Djokovic a +4 su Nadal per Masters1000 vinti e a -6 da Federer per titoli ATP

Novak Djokovic non smette di vincere e, probabilmente, il suo segreto deriva dalla volontà di continuare ad inseguire ogni genere di record. Con il successo odierno a Parigi-Bercy, il serbo ha incamerato il trofeo n.40 in un Masters1000: nessuno come lui. Il primo inseguitore, ormai a quattro lunghezze di distanza, è lo spagnolo Rafael Nadal, ai box in questo 2023 per problemi fisici, sebbene abbia dichiarato di voler provare a rientrare nel 2024.

Non finisce qui. Se consideriamo tutti i tornei ATP (Slam, Finals, 1000, 500 e 250), allora in questo caso Djokovic occupa “solamente” la terza piazza a quota 97, preceduto dall’americano Jimmy Connors (109) e dallo svizzero Roger Federer (103). A 36 anni il n.1 al mondo non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi: se il fisico non dovesse presentare il conto con acciacchi di varia natura, allora anche questo primato appare alla portata, sebbene non così scontato, perché il fuoriclasse balcanico, da ormai un lustro, prende parte a pochi e ben selezionati tornei nel corso dell’anno.

LA CLASSIFICA DEI PIÙ VINCENTI NEI TORNEI MASTERS1000

Novak Djokovic (Serbia) 40 Rafael Nadal (Spagna) 36 Roger Federer (Svizzera) 28 Andre Agassi (USA) 17 Andy Murray (Gran Bretagna) 14

LA CLASSIFICA DEI PIÙ VINCENTI NEI TORNEI ATP

Jimmy Connors (USA) 109 Roger Federer (Svizzera) 103 Novak Djokovic (Serbia) 97 Ivan Lendl (Repubblica Ceca) 94 Rafael Nadal (Spagna) 92

