ATP Parigi-Bercy 2023, Novak Djokovic può compiere il passo decisivo verso il numero 1 di fine anno

Saranno 400 i punti in palio quest’oggi nella finale dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in Francia: l’ultimo atto del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Paris Masters 2023 di tennis, vedrà opposti, non prima delle ore 15.00, il serbo Novak Djokovic ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

In caso di successo il serbo si porterà, sia nella Race ATP live che nel ranking ATP live (le due classifiche combaciano da lunedì scorso, mentre il ranking ATP tradizionale coinciderà con la Race ATP a partire da lunedì 6 novembre), a quota 9945, mentre in caso di sconfitta resterà a quota 9545.

Le Nitto ATP Finals, che andranno in scena a Torino da domenica 12 a domenica 19 novembre, oltre al titolo, metteranno in palio 1500 punti per il vincitore (se quest’ultimo dovesse superare da imbattuto la prima fase a gironi).

Infatti ciascuno dei tre incontri della fase a gironi che ogni tennista disputerà metterà in palio 200 punti per il vincitore, mentre non vi saranno ricompense per lo sconfitto, quindi un tennista imbattuto potrà raccogliere al massimo 600 punti nella prima fase.

Le semifinali assegneranno 400 punti ai due vincitori, i quali potrebbero dunque portare il bottino a quota 1000 se imbattuti nella prima fase, infine la finale ne varrà altri 500, consentendo così ad un tennista che non ha perso alcun match nella prima fase di totalizzarne nel complesso 1500.

Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz duelleranno a Torino per il numero 1 ATP di fine anno: in caso di successo del serbo a Parigi-Bercy, allora Djokovic sarà numero 1 a fine anno se vincerà almeno un match a Torino oppure se Alcaraz perderà almeno un match alle ATP Finals.

In caso di sconfitta del serbo a Parigi-Bercy, allora Djokovic sarà numero 1 a fine anno se vincerà tutti match della fase a gironi a Torino, oppure se passerà il turno con una o due vittorie nel girone e poi vincerà la semifinale, oppure se Alcaraz non vincerà le ATP Finals.

RANKING ATP LIVE / RACE ATP LIVE 4 NOVEMBRE

1 Novak Djokovic 9545 (A Parigi-Bercy può arrivare a 9945)

2 Carlos Alcaraz 8455 (A Torino può arrivare a 9955)

3 Daniil Medvedev 7200

4 Jannik Sinner 5490

5 Andrey Rublev 4805

6 Stefanos Tsitsipas 4235

7 Alexander Zverev 3585

8 Holger Rune 3460

PUNTI DI DJOKOVIC SE VINCE A PARIGI-BERCY

Djokovic arriva a 9945, Alcaraz a Torino può arrivare a 9955

Djokovic sarà numero 1 a fine anno se vincerà almeno un match a Torino oppure se Alcaraz perderà almeno un match alle ATP Finals.

PUNTI DI DJOKOVIC SE PERDE A PARIGI-BERCY

Djokovic resta a 9545, Alcaraz a Torino può arrivare a 9955

Djokovic sarà numero 1 a fine anno se vincerà tutti match della fase a gironi a Torino, oppure se passerà il turno con una o due vittorie nel girone e poi vincerà la semifinale, oppure se Alcaraz non vincerà le ATP Finals.

Foto: LaPresse