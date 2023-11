Pattinaggio di figura, Lajoie/Lagha davanti a Gilles/Poirier nella rhythm dance della Cup of China. Duello canadese

Spettacolare sfida al vertice nella gara d’apertura della Cup of China, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). Il duello tutto canadese che ha animato la rhythm dance, primo segmento per le coppie di danza, è stato vinto da Marjorie Lajoie e Zachary Lagha, capaci di ottenere il punteggio di 82.02 (46.87 per la parte tecnica e 35.15 per i components). I nordamericani sono tallonati dai connazionali Piper Gilles e Paul Poirier, che si sono fermati a 81.04 (44.46+36.58): la sfida per il successo in terra asiatica si risolverà nella free dance in programma domani.

Lajoie e Lagha si sono fermati ad appena sette centesimi dal proprio personale siglato lo scorso anno al Budapest Trophy. Il 24enne e la 23enne si sono ben esibiti su un medley di Michael Jackson e si sono confermati in ottima forma dopo l’eccellente secondo posto conquistato poche settimane fa a Skate America. I due giovani hanno messo seriamente in difficoltà in difficoltà i veterani Gilles e Poirier: il 32enne e la 31enne, terzi agli ultimi Mondiali e reduci dal sigillo a Skate Canada, sono rimasti sette punti sotto rispetto al personale firmato allo scorso Team Trophy e, a causa di alcune imprecisioni, si sono fermati a sei punti di distanza rispetto a quanto fatto al recente trionfo a Skate Canada.

Terzo posto provvisorio per gli statunitensi Caroline Green e Michael Parsons, capaci di ottenere un totale di 76.07 (42.77+33.30). Gli americani hanno preceduto i connazionali Eva Pate e Logan Bye (73.29). Più attardata l’altra coppia a stelle e strisce composta da Emily Bratti e Ian Somerville (71.17) e i georgiani Maria Kazakova e Giorgi Revia (70.58).

– StN. 1 Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA CAN 82.02 46.87 35.15 8.82 8.93 8.68 0.00 #7 2 Piper GILLES / Paul POIRIER CAN 81.04 44.46 36.58 9.21 9.11 9.18 0.00 #9 3 Caroline GREEN / Michael PARSONS USA 76.07 42.77 33.30 8.32 8.32 8.39 0.00 #8 4 Eva PATE / Logan BYE USA 73.29 41.42 31.87 7.96 8.11 7.89 0.00 #4 5 Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE USA 71.17 40.20 30.97 7.86 7.79 7.64 0.00 #3 6 Maria KAZAKOVA / Giorgi REVIA GEO 70.58 38.94 31.64 7.93 8.04 7.82 0.00 #5 7 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER FRA 70.18 39.89 31.29 7.96 7.68 7.89 1.00 #6 8 Xizi CHEN / Jianing XING CHN 62.05 35.07 26.98 6.86 6.75 6.68 0.00 #2 9 Shang SHI / Nan WU CHN 51.80 26.81 24.99 6.43 6.18 6.18 0.00 #1

Foto: Valerio Origo