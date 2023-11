Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri vogliono partire forte in Francia. Obiettivo Finale del Grand Prix

Finalmente ci siamo. Questo weekend al Grand Prix De France Charléne Guignard-Marco Fabbri debutteranno ufficialmente nel Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura, con il chiaro intento di rispondere a distanza a Madison Chock-Evan Bates e a Piper Gilles-Paul Poirier.

Il primo team citato ha vinto Skate America in modo convincente, snocciolando due prestazioni da 212.96, mentre il team canadese ha dominato Skate Canada sfoggiando una programmi monstre, valutati complessivamente 219.09.

Marco e Charléne partiranno dal riscontro significativo di 208.02, punteggio maturato in occasione del Lombardia Trophy 2023 (prima gara della nuova annata sportiva), con l’obiettivo di aumentare in modo consistente il loro riscontro in modo da rimanere in scia delle due coppie rivali.

La tavola sembra apparecchiata per un weekend d’alto profilo. Gli azzurri, teoricamente senza rivali, sul ghiaccio transalpino cercheranno di raggiungere il nono podio consecutivo nel circuito, tra cui il terzo nel gradino più alto. L’unico team in grado di poter impensierire i nostri ragazzi sembra essere quello di Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen, coppia che in passato soprattutto nelle prime battute della stagione si è avvicinata in modo considerevole agli atleti delle Fiamme Azzurre, comunque poi sempre avanti in classifica.

Una volta archiviata quella che sembra una formalità, Guignard-Fabbri penseranno all’NHK Trophy, tappa che potrebbe consegnare loro la terza Finale della carriera, evento in cui si svolgerà al 99.9% il primo confronto con gli altri due team di vertice, test fondamentale in vista dei Mondiali

Foto: Valerio Origo