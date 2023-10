Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise all’NHK Trophy 2023! Gli azzurri inseguono la Finale

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata. Dopo la meravigliosa terza posizione raccolta a Skate Canada Lucrezia Beccari-Matteo Guarise parteciperanno anche all’NHK Trophy 2023, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. L’ufficialità è arrivata nella tarda serata del 30 ottobre, quando la Federazione Internazionale ha aggiunto il nome della coppia nell’elenco della prestigiosa rassegna nipponica dopo la conferma di alcune defezioni, tra cui spicca quella dei detentori del titolo iridato Riku Miura-Ryuichi Kihara.

In questo modo gli atleti seguiti dal team guidato da Luca Demattè avranno la possibilità di inseguire le Finali, programmate a Pechino nel mese di dicembre. Le possibilità per centrare un altro piazzamento di lusso in quel di Osaka, in fondo, ci sono tutte.

Gli azzurri infatti si ritroveranno a scontrarsi con i connazionali Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e con i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Voldin, ritrovando poi gli australiani Anastasia Golubeva-Hektor Giotopoulos, già affrontati sul ghiaccio nordamericano

L’aspetto più importante riguarda però in line generale la grande ambizione dell’Italia delle coppie che, per la prima volta nella sua storia, può puntare concretamente sull’ingresso di ben tre team per l’atto Finale, confermando uno stato di salute senza precedenti.

Foto: Valerio Origo