Marcell Jacobs carico alle World Relays: “Siamo i Campioni Olimpici, ho cambiato tutto per provare a vincere”

Marcell Jacobs sarà una delle grandi stelle delle World Relays, i Mondiali di staffette che andranno in scena a Nassau (Bahamas) nel weekend del 4-5 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri sarà chiamato a trascinare la 4×100 e andare a caccia di uno dei quattordici pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024. Prima chance nella notte italiana tra sabato e domenica: arrivando nelle prime due posizioni della batteria si potrà già fare festa. In caso contrario bisognerà affidarsi al ripescaggio del giorno seguente, quando verranno messi a disposizione gli ultimi sei tagliandi.

Marcell Jacobs, reduce dal 10.11 corso a Jacksonville, sarà uno dei pilastri del quartetto tricolore ed è stato molto chiaro nella conferenza stampa della vigilia: “Siamo i campioni olimpici, siamo molto concentrati su questa gara e vogliamo qualificarci per Parigi. Ho avuto tanti infortuni negli ultimi anni e ho deciso di cambiare tutto. È l’anno olimpico e sto provando a fare di tutto per tornare più forte di prima“.

Il velocista lombardo ha raccontato anche la sua vita in Florida alla corte di Rana Reider: “Ho imparato che negli Usa si lavora tanto, soprattutto sulla potenza. Non ci sono giorni liberi prima delle gare: allenamento, allenamento, allenamento e poi si va in pista. Ora mi piace molto ma il primo mese è stato complicato. In Italia facevo un’ora, un’ora e mezza di riscaldamento, adesso in mezz’ora devi essere pronto. In generale la mia vita in Florida è molto tranquilla: casa e campo, niente di più. Sono molto contento. Ho gareggiato nello scorso weekend e ora sono qui con la mia squadra per dare tutto“.

Il Messia dell’atletica italiana ha poi proseguito: “Parigi dopo i due ori di Tokyo? Non sento pressione, soltanto motivazioni per vincere ancora, anche se so che non sarà facile… ora Noah ‘is the man!’, dice strizzando l’occhio a Lyles, tra i protagonisti della conferenza stampa – Che posto incredibile le Bahamas! Ci tornerò al 100% per le vacanze con mia moglie e i miei figli…”.