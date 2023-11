Biathlon, i convocati dell’Italia per l’ultimo raduno in vista della Coppa del Mondo: 10 azzurri a Sjusjoen

Comincia domani, giovedì 2 novembre, e si concluderà mercoledì 15 l’ultimo raduno di preparazione della Nazionale italiana di biathlon in vista della Coppa del Mondo 2023-2024, che scatterà sabato 25 novembre con la tappa inaugurale di Östersund (in Svezia). Saranno dunque due settimane di allenamento fondamentali per gli Azzurri sulle nevi norvegesi di Sjusjoen, con l’obiettivo di presentarsi in condizione all’inizio della stagione agonistica.

Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato per l’occasione dieci atleti, tutti appartenenti alle squadre Elite e Milano-Cortina 2026: Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola, Rebecca Passler, Beatrice Trabucchi al femminile e Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer in campo maschile.

Presenti in loco anche i tecnici Jonne Kahkonen, Mirco Romanin, Andrea Zattoni e Fabio Cianciana. La compagine tricolore parteciperà inoltre ad alcune gare internazionali di pre-season che andranno in scena sempre a Sjusjoen tra sabato 11 (sprint maschile e femminile) e domenica 12 novembre (mass start 60 maschile e femminile, divise in due batterie).

