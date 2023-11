Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri in Giappone per alzare ancora l’asticella

Unico obiettivo: mantenere l’asticella ben alzata. Non dovranno seguire il trend dei diretti rivali Charléne Guignard-Marco Fabbri, danzatori azzurri che questo fine settimana affronteranno l’NHK Trophy 2023, sesta nonché ultima tappa dell’ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura.

Per gli atleti di Barbara Fusar Poli la qualificazione alla Finale di Pechino dovrebbe essere una formalità, per cui il focus probabilmente si proietterà più sulle due prestazioni che sul risultato in sé. Facciamo un passo indietro: i pattinatori hanno chiuso il Grand Prix De France con il brillante totale di 214.54, raccogliendo nello specifico 86.62 nella rhythm dance e 127.92 nella free.

L’aspetto più importante per gli azzurri deve essere quello di non abbassare l’attenzione, attestandosi sempre a giri molto elevati evitando la flessione in cui sono caduti i principali rivali in ottica Pechino, ovvero Piper Gilles-Paul Poirier e Madison Chock-Evan Bates. I canadesi infatti dopo i 219.01 punti di Skate Canada sono calati vistosamente alla Cup Of China, dove hanno raccolto solo 207.83, complice anche una défaillance nel set di twizzles. Gli statunitensi invece dopo i 212.96 di Skate America si sono dovuti accontentare di 209.46 al Grand Prix di Espoo.

Per presentarsi nella Capitale cinese con un buon biglietto da visita dunque i nostri ragazzi dovranno affrontare una gara comunque all’attacco, modo perfetto per testare ancora le proprie capacità e scaldare i motori in vista del primo, vero, confronto diretto. In tal senso potrebbe essere interessante misurare la distanza con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, coppia in crescita candidata a guadagnare la seconda posizione.

Foto: Valerio Origo