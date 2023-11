Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri dopo il 2° posto all’NHK Trophy: “Risultato inaspettato”

Un responso inaspettato quello di Charléne Guignard-Marco Fabbri all’NHK Trophy 2023. La coppia di danza veterana della Nazionale italiana di pattinaggio di figura si è infatti dovuta accontentare soltanto della seconda posizione, cedendo il passo ai britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, artefici di un vero e proprio exploit, con una progressione di oltre cinque punti (tantissimi nella danza) rispetto a Skate Canada.

Malgrado il piazzamento finale, su cui ci sarà modo di riflettere, gli atleti italiani sono apparsi soddisfatti in mixed zone, complice anche il nuovo season best di 214.56, segno di una performance di alto profilo frenata soltanto dalla prestazione monstre di un team ormai da tenere sotto stretta osservazione già a partire dalle Finali di Pechno.

“Stiamo vivendo un mix di sentimenti – hanno detto gli azzurri ai microfoni di Anything GOE – Sappiamo di aver pattinato bene, era la prestazione a cui puntavamo prima di venire qui, quindi siamo contenti. Ovviamente un paio di cose non sono andate come volevamo, ma nel complesso la prestazione è stata davvero buona”.

Guignard-Fabbri hanno poi proseguito: “D’altra parte se commettiamo errori sono il primo ad ammetterlo ma a dire il vero non è quello che ci aspettavamo, soprattutto considerando che abbiamo segnato 129 punti nella danza libera, che per la prima parte di stagione non è un brutto risultato. Ma a quanto pare non è ancora abbastanza“.

Nelle prossime ore gli azzurri torneranno in Italia per preparare Le Finali, in programma nella Capitale cinese dal 7 al 10 dicembre.

