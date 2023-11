Pattinaggio di figura, Charlene Guignard e Marco Fabbri illuminano il Grand Prix de France! In testa dopo la rhythm dance

Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno illuminato nella scena nella rhythm dance del Grand Prix de France 2023, terza tappa del Grand Prix 2023 di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Angers (Francia). La coppia italiana è stata sontuosa in terra transalpina e ha primeggiato nel primo segmento di gara, venendo premiata con il punteggio complessivo di 86.62 (49.89 per la parte tecnica e 36.73 per i components).

I Campioni d’Europa e vice campioni del mondo, reduci dai due sigilli ottenuti al Lombardia Trophy e allo Shanghai Trophy, hanno esordito nel miglior modo possibile nel massimo circuito internazionale itinerante. Gli allievi di Barbara Fusar Poli e Roberto Pelizzola si sono esibiti in maniera brillante sulle noti di Holding Out For a Hero e Againts All Odds. Il 35enne e la 34enne sono riusciti a guadagnare un buon vantaggio in vista della free dance di domani, al termine della quale si definirà il podio.

Gli azzurri si sono lasciati ampiamente alle spalle i canadesi Laurence Fournier Beaudry e Nikolaj Soerensen (80.98, 46.40+35.58) e i padroni di casa Evgeniia Lopareva e Geoffrey Brissaud (76.95, 43.42+33.53), che erano reduci dal terzo posto di Skate America. Sono più lontani gli statunitensi Christina Carreira e Anthony Ponomarenko (72.94) e i canadesi Marie-Jade Lauriault e Romain le Gac.

CLASSIFICA RHTYHM DANCE GRAND PRIX DE FRANCE

Pl. Name Nation TSS

= TES

+ PCS

+ CO PR SK Ded.

– StN. 1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI ITA 86.62 49.89 36.73 9.21 9.29 9.11 0.00 #10 2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 80.98 46.40 35.58 8.96 9.00 8.79 1.00 #9 3 Evgeniia LOPAREVA / Geoffrey BRISSAUD FRA 76.95 43.42 33.53 8.54 8.46 8.21 0.00 #7 4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 72.94 40.37 32.57 8.21 8.07 8.21 0.00 #8 5 Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC CAN 70.48 39.17 31.31 7.75 8.00 7.79 0.00 #6 6 Olivia SMART / Tim DIECK ESP 69.91 38.28 31.63 8.00 7.96 7.82 0.00 #1 7 Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS FRA 68.20 38.09 30.11 7.57 7.64 7.43 0.00 #3 8 Hannah LIM / Ye QUAN KOR 67.14 37.18 29.96 7.61 7.46 7.46 0.00 #5 9 Lorraine McNAMARA / Anton SPIRIDONOV USA 64.77 34.57 30.20 7.64 7.61 7.46 0.00 #4 10 Natacha LAGOUGE / Arnaud CAFFA FRA 60.24 31.70 28.54 7.14 7.25 7.07 0.00 #2

Foto: Pier Colombo