Pattinaggio artistico: tutti i qualificati per le finali del Grand Prix a Pechino: tre rappresentati per l’Italia

Il dado è tratto. Con l’NHK Trophy si è definito ufficialmente il quadro dei partecipanti alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2023-2024, quest’anno in scena a Pechino. I migliori pattinatori del movimento si ritroveranno dal 7 al 10 dicembre nuovamente nella Capitale cinese, già teatro dei Giochi Olimpici 2022.

L’Italia sarà presente con ben tre rappresentanti, due coppie d’artistico e una di danza. Nella prima specialità citata saranno della partita Sara Conti-Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini: entrambe hanno le carte in regola per centrare un piazzamento sul podio, anche se la concorrenza appare più agguerrita rispetto allo scorso anno, con tanti team di pari livello esplosi negli ultimi mesi come Minerva Fabianne Hase-Nikita Volodin e i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps e Lia Pereira-Trennt Michaud.

Nella danza invece Charlène Guignard-Marco Fabbri si dovranno misurare con Piper Gilles-Paul Poirier e Madison Chock Evan-Bates, senza escludere ovviamente Lilah Fear-Lewis Gibson, trionfatori in Giappone. Nella prova maschile previsti i fuochi d’artifici con il francese Adam Siao Him Fa, attualmente il pattinatore più in forma del momento pronto a sfidare il super quadruplista Ilia Malinin e uno Shoma Uno apparso leggermente incostante. Due atlete belga, Nina Pinzarrone e Loena Hendrickx invece in campo femminile, dove chiaramente quella da battere sarà la detentrice del titolo iridato Kaori Sakamoto in una Finale senza alcuna rappresentante sudcoreana.

Di seguito tutti i qualificati, più gli eventuali sostituti, alle Finali Grand Prix di Pechino.

INDIVIDUALE FEMMINILE

Kaori Sakamoto JPN – 30 (CAN 15, FIN 15) Isabeau Levito USA – 28 (USA 13, FRA 15) Loena Hendrickx BEL – 26 (USA 15, CHN 11) Hana Yoshida JPN – 24 (USA 9, CHN 15) – tiebreak (24) highest placement 1st Nina Pinzarrone BEL – 24 (FRA 13, JPN 11) – tiebreak (24) highest placement 2nd; 2nd tiebreak (24) total score 393.46 Rion Sumiyoshi JPN – 24 (FRA 11, FIN 13) – tiebreak (24) highest placement 2nd; 2nd tiebreak (24) total score 387.97

Sostitute

Chaeyeon Kim KOR – 22 (CAN 13, FIN 9) Lindsay Thorngren USA – 20 (CAN 7, JPN 13) – tiebreak (20) highest placement 2nd Niina Petrokina EST – 20 (USA 11, CHN 9) – tiebreak (20) highest placement 3rd

INDIVIDUALE MASCHILE

Adam Siao Him Fa FRA – 30 (FRA 15, CHN 15) Ilia Malinin USA – 28 (USA 15, FRA 13) – tiebreak (28) total scores 615.15 Kao Miura JPN – 28 (CAN 13, FIN 15) – tiebreak (28) total scores 532.45 Yuma Kagiyama JPN – 26 (FRA 11, JPN 15) – tiebreak (26) highest placement 1st Shoma Uno JPN – 26 (CHN 13, JPN 13) – tiebreak (26) highest placement 2nd Kevin Aymoz FRA – 24 (USA 13, FIN 11) – tiebreak (24) total scores 529.12

Sostituti

Shun Sato JPN – 24 (USA 11, FIN 13) – tiebreak (24) total scores 520.84 Sota Yamamoto JPN – 20 (CAN 15, CHN 5) – tiebreak (20) highest placement 1st Lukas Britschgi SUI – 20 (FRA 9, JPN 11) – tiebreak (20) highest placement 3rd; 2nd tiebreak (20) total scores 518.03

COPPIE D’ARTISTICO

Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps CAN – 30 (CAN 15, CHN 15) – tiebreak (30) total scores 416.12 Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin GER – 30 (FIN 15, JPN 15) – tiebreak (30) total scores 395.23 Lia Pereira/Trennt Michaud CAN – 28 (USA 13, FRA 15) Sara Conti/Niccolo Macii ITA – 26 (FRA 13, FIN 13) Annika Hocke/Robert Kunkel GER – 24 (USA 15, CHN 9) – tiebreak (24) highest placement 1st Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini ITA – 24 (CHN 13, JPN 11) – tiebreak (24) highest placement 2nd; 2nd tiebreak (24) total scores 377.47

Sostituti

Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko HUN – 24 (CAN 13, FIN 11) – tiebreak (24) highest placement 2nd; 2nd tiebreak (24) total scores 373.97 Lucrezia Beccari/Matteo Guarise ITA – 24 (CAN 11, JPN 13) – tiebreak (24) highest placement 2nd; 2nd tiebreak (24) total scores 371.73 Cheng Peng/Lei Wang CHN – 20 (CHN 11, FIN 9)

DANZA SUL GHIACCIO

Piper Gilles/Paul Poirier CAN – 30 (CAN 15, CHN 15) – tiebreak (30) total scores 426.84 Madison Chock/Evan Bates USA – 30 (USA 15, FIN 15) – tiebreak (30) total scores 422.42 Charlene Guignard/Marco Fabbri ITA – 28 (FRA 15, JPN 13) – tiebreak (28) total scores 429.10 Lilah Fear/Lewis Gibson GBR – 28 (CAN 13, JPN 15) – tiebreak (28) total scores 424.74 Laurence Fournier Beaudry/Nikolaj Sorensen CAN – 26 (FRA 13, FIN 13) – tiebreak (26) total scores 411.47 Marjorie Lajoie/Zachary Lagha CAN – 26 (USA 13, CHN 13) – tiebreak (26) total scores 403.01

Sostituti

Allison Reed/Saulius Ambrulevicius LTU – 22 (CAN 11, JPN 11) – tiebreak (22) total scores 388.87 Evgeniia Lopareva/Geoffrey Brissaud FRA – 22 (USA 11, FRA 11) – tiebreak (22) total scores 384.29 Juulia Turkkila/Matthias Versluis FIN – 20 (FIN 11, JPN 9)

