Biathlon, le percentuali al poligono degli italiani: Comola davanti a tutti, Vittozzi e Wierer appena dietro

Il biathlon ha visto andare in scena per la Coppa del Mondo 2023-2024 in Svezia, ad Oestersund, la prima parte della prima tappa del circuito maggiore. In questa tornata di gare sia al maschile che al femminile è stata disputata l’individuale, a cui si aggiungono le due staffette miste.

Sono stati undici gli italiani protagonisti: tra gli uomini erano al via Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, mentre tra le donne vi erano Samuel Comola, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi.

Tra gli uomini il migliore dopo la prima parte della prima tappa stagionale, tra coloro che hanno sparato un numero significativo di colpi (almeno 20, pensando ad una media futura di 20 a tappa), è Elia Zeni, il quale si attesta al 90% complessivo. Tra le donne, invece, la migliore è Samuela Comola, la quale si attesta al 95% complessivo, mentre alle sue spalle Lisa Vittozzi la insidia da vicino.

Di seguito tutte le statistiche e le percentuali al tiro degli azzurri al termine della prima parte della prima tappa della stagione 2023-2024, andata in scena in Svezia, ad Oestersund.

PERCENTUALI COPPA DEL MONDO 2023-2024

STATISTICHE AL POLIGONO – DONNE (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Comola Samuela 9 10 90,00 10 10 100,00 19 20 95,00 Vittozzi Lisa 14 16 87,50 15 15 100,00 29 31 93,55 Wierer Dorothea 15 15 100,00 13 16 81,25 28 31 90,32 Auchentaller Hannah 8 10 80,00 10 10 100,00 18 20 90,00 Passler Rebecca 19 22 86,36 20 23 86,96 39 45 86,67 Trabucchi Beatrice 7 10 70,00 8 10 80,00 15 20 75,00 Totale donne 72 83 86,75 76 84 90,48 148 167 88,62 STATISTICHE AL POLIGONO – UOMINI (staffette comprese) Atleta A terra In piedi Totale Zeni Elia 9 10 90,00 9 10 90,00 18 20 90,00 Bionaz Didier 14 17 82,35 12 15 80,00 26 32 81,25 Braunhofer Patrick 8 10 80,00 8 10 80,00 16 20 80,00 Giacomel Tommaso 15 17 88,24 12 18 66,67 27 35 77,14 Hofer Lukas 19 23 82,61 18 25 72,00 37 48 77,08 Totale uomini 65 77 84,42 59 78 75,64 124 155 80,00

Foto: Federico Angiolini