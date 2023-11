Biathlon, Lisa Vittozzi punto di riferimento a Oestersund. Wierer debilitata dalla febbre

Calato il sipario sulle prime due giornate di gare in questa Coppa del Mondo di biathlon a Oestersund (Svezia) e in casa Italia il bilancio è di due podi: una vittoria e un terzo posto. Nella staffetta mista il quartetto formato da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e da Lisa Vittozzi si è confermato d’elite, ricordando quanto fatto negli ultimi Mondiali di Oberhof dove gli azzurri sono tinti d’argento.

In questo caso specifico, la propulsione al femminile è stata evidente, dal momento che specialmente Vittozzi ha saputo condensare la precisione al poligono con la velocità sugli sci stretti. Una considerazione che vale a maggior ragione per l’affermazione della sappadina nella 15 km Individuale. Pur non trovando la perfezione nelle serie di tiro (19/20), Vittozzi è riuscita a esprimersi alla grande nelle frazioni di fondo, come il quinto tempo nella graduatoria complessiva sta a dimostrare.

Per questo la nostra portacolori è riuscita a compensare quel bersaglio mancato e a precedere di appena 0.1 la tedesca Franziska Preuß. Lisa ha ottenuto il quarto successo in Coppa del Mondo, dando seguito ai riscontri nella prova sui quattro poligoni, visto il quinto podio consecutivo. Una Vittozzi di questo genere è sicuramente una bella rassicurazione per il futuro.

Si spera di ritrovare una Wierer in condizione, dal momento che tra acciacchi vari l’altoatesina non ha potuto esprimere il 100% del suo potenziale, come il 17° posto dell’Individuale ha evidenziato. In campo maschile, ci sarà da migliorare il rendimento nelle serie di tiro, soprattutto nel caso di Giacomel, comunque in top-10 nella 20 km Individuale. Si confida in un cambio di passo nella prosecuzione dell’annata.

