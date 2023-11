Pattinaggio artistico, Yuma Kagiyama vince l’NHK Trophy: battuto Uno! Frangipani 6°

Yuma Kagiyama ha vinto l’NHK Trophy, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico andata in scena sul ghiaccio di Osaka (Giappone). Il padrone di casa, argento alle Olimpiadi 2022 e due volte secondo ai Mondiali, ha saputo contenere il tentativo di rimonta del connazionale Shoma Uno, trionfando di fronte al proprio pubblico come aveva fatto nel 2020.

Il 20enne, reduce dal terzo posto alla Cup of China, ha eseguito una buona prova sulle note di Rain in Your Black Eyes di Ezio Bosso ed è stato premiato con il punteggio complessivo di 182.88 (93.27 per la parte tecnica e 90.61 per i components). Tanto è bastato per salire sul gradino più alto del podio, visto che aveva cinque punti di vantaggio dopo lo short program di ieri e oggi Shoma Uno gliene ha recuperati tre e mezzo con una routine libera da 186.35 (94.94+92.41).

Kagiyama ha vinto con il totale di 288.39, mentre il Campione del Mondo, reduce dal terzo posto al Grand Prix de France, si è fermato a 286.55. Lo svizzero Lukas Britschgi ha conquistato il terzo posto con il punteggio complessivo di 254.60, riuscendo a distinguersi nel free program con lo score di 168.18 (85.66+82.52). L’elvetico ha preceduto il georgiano Nika Egadze (237.34) e lo statunitense Camden Pulkinen (229.32), che è crollato nella routine odierna fermandosi a 142.92.

Gabriele Frangipani non ha esibito un free program all’altezza di quello con cui aveva sorpreso alla Cup of China (chiusa al quinto posto), toccando il proprio personale di 166.40, ma è comunque riuscito a ottenere il sesto punteggio parziale (totale di 148.95, 74.93 per la parte tecnica e 74.56 per i components). Il 21enne nativo di Pisa, allenato da Fabio Mascarello e decimo agli ultimi Europei, ha eseguito la propria prova sulle note di “Io ci sarò” di Andrea Bocelli e ha saputo recuperare due posizioni rispetto allo short program di ieri, chiudendo al sesto posto con il punteggio complessivo di 227.15.

CLASSIFICA GARA MASCHILE NHK TROPHY 2023

1. Yuma KAGIYAMA JPN 1 2 288.39 2. Shoma UNO JPN 2 1 286.55 3. Lukas BRITSCHGI SUI 3 3 254.60 4. Nika EGADZE GEO 7 4 237.34 5. Camden PULKINEN USA 4 8 229.32 6. Gabriele FRANGIPANI ITA 8 6 227.15 7. Deniss VASILJEVS LAT 5 9 221.95 8. Aleksandr SELEVKO EST 9 7 221.43 9. Tatsuya TSUBOI JPN 12 5 216.62 10. Luc ECONOMIDES FRA 10 11 211.12 11. Wesley CHIU CAN 11 10 209.16 12. Mihhail SELEVKO EST 6 12 207.58

Foto: Pier Colombo