Pattinaggio artistico: Rizzo, Gutmann e Pezzetta iscritti alla Golden Spin di Zagabria 2023

Ci avviciniamo alla conclusione della prima parte della stagione 2023-2024 di pattinaggio artistico. Nel mese di dicembre, in contemporanea con le attesissime Finali del circuito ISU Grad Prix (dunque dal 6 al 9), si svolgerà come di consueto la Golden Spin 2023 di Zagabria, ultima tappa della rassegna di seconda fascia ISU Challenger Series 2023-2024.

Si tratta di un appuntamento particolarmente importante per l’Italia, in quanto rappresenta l’ultima uscita internazionale prima dei Campionati Italiani, con un parco di partecipanti da tenere sotto stretta osservazione. A partire per la Croazia ci sarà infatti Matteo Rizzo che, dopo aver messo in archivio le due tappe di Grand Prix, cercherà di aumentare il ritmo delle sue prestazioni prendendo parte alla gara maschile. Insieme al gioiellino azzurro ci sarà anche Raffaele Francesco Zich, nuovamente sul ghiaccio dopo un lungo stop per infortunio.

Ma attenzione anche alla categoria femminile, dove si disputerà un mini scontro interno particolarmente stuzzicante in vista degli assoluti: Anna Pezzetta, al momento la pattinatrice più in forma del nostro vivaio, si sfiderà con la più esperta Lara Naki Gutmann e con Sarina Joos, da quest’anno entrata nel roster della Nazionale italiana con obiettivi ambiziosi.

Prevista inoltre la presenza dei danzatori Victoria Manni-Carlo Roethlisberger, oltre che quella della coppia d’artistico composta da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini. Questi ultimi tuttavia sono ancora in corsa per le Finali di Pechino, motivo per cui con tutta probabilità raggiungeranno Zagabria solo nel caso di mancata qualificazione.

Foto: Valerio Origo