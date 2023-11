Pattinaggio artistico: questa settimana la Warsaw Cup 2023. Ci sono Pezzetta e Manni-Roethlisberger

Non solo Grand Prix. Oltre alla quinta tappa della rassegna itinerante, che farà capolino a Espoo per il suo quinto appuntamento, questo fine settimana si svolgerà anche la Warsap Cup 2023, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito ISU Challenger Series 2023-2024.

Sarà una gara molto importante in ottica italiana, in quanto coinvolgerà due rappresentanti della Nazionale motivati a fare bene nel corso di questa annata sportiva. Tra le più attese figura infatti Anna Pezzetta, atleta che già in stagione è riuscita ad attestarsi oltre i 60 punti nello short sfoggiando una grandissima tecnica nei salti (triplo lutz in primis) e motivata a misurarsi in un contesto stimolante, pregno di avversarie di pari livello (sono ben 33 le pattinatrici iscritte).

Nella danza invece i fari saranno puntati su quella che di fatto risulta essere attualmente la seconda coppia di danza italiana: Victoria Manni e Carlo Roethlisberger, team che si porrà come obiettivo quello di avvicinarsi a quota 170, così come fatto durante l’ottima Mezzaluna Cup (167.89), evento per che non rientra nel calcolo del personal best.

Tra i pattinatori non italiani, in mezzo a tante personalità del vecchio continente saranno invece da monitorare i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, coppia d’artistico che ha letteralmente spopolato nel circuito Junior Grand Prix toccando quota 190 punti e intenzionata potenzialmente a mettere il bastone tra le ruote agli avversari italiani ai Campionati Europei 2024, in scena proprio a Budapest dal 22 al 28 gennaio.

Foto: Valerio Origo