Sci freestyle, azzurri dello slopestyle in allenamento a Stubai verso la prima tappa di Coppa del Mondo

Prosegue questa settimana il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di sci freestyle verso la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di slopestyle, in programma a Stubai da venerdì 24 a sabato 25 novembre. Dopo il raduno della scorsa settimana (dal 5 al 12 novembre), il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha indetto altri tre giorni di allenamento sempre nella località austriaca che ospiterà il round inaugurale del massimo circuito.

Miro Tabanelli, Renè Monteleone, Leonardo Donaggio e Flora Tabanelli sono i quattro atleti convocati per questo nuovo ciclo di training sulle nevi di Stubai in vista della prima gara invernale di Coppa del Mondo nella specialità slopestyle. Presenti in loco anche gli allenatori Valentino Mori e Marco Delladio.

Dopo i buoni risultati ottenuti a Coira nel primo atto stagionale di big air, con la doppia finale raggiunta dai fratelli Tabanelli, il Bel Paese vuole confermarsi ad alti livelli anche nello slopestyle per continuare la crescita dell’ultimo biennio e avvicinare l’elite della disciplina in vista dei Giochi Olimpici casalinghi di Milano-Cortina 2026.

Foto: Lapresse