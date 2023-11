Pattinaggio artistico, Isabeau Levito svetta nello short program del Grand Prix de France. Gubanova insegue

Isabeau Levito ha firmato il miglior short programa al Grand Prix de France 2023, tappa del Grand Prix 2023 di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Angers (Francia). La statunitense ha eseguito uno splendido esercizio ed è stata premiata con il punteggio di 71.83 (38.39 per la parte tecnica, 33.44 per i components).

La 16enne nativa di Philadelphia, allenata a Mount Laurel da Julia Kuznetsova ed Evgeni Platov, è reduce dal trionfo a Skate America e insegue la doppietta nel massimo circuito itinerante, dove che aveva incominciato la stagione con il sigillo al Nebelhorn Trophy. Isabeau Levito, Campionessa del Mondo juniores nel 2022 e quarta nell’ultima rassegna iridata tra i grandi, si è esibita splendidamente sulle note di Yarning di Raul Ferrando e ha ampiamente distanziato l’intera concorrenza.

L’americana, lo scorso anno seconda alle Finali del Grand Prix, ha messo in chiaro le cose in vista del free program in programma domani. La classe 2007 ha infatti un vantaggio di cinque punti abbondanti nei confronti della georgiana Anastasiia Gubanova (66.73, 36.79+29.94) e della sudcoreana Haein Lee (66.30, 33.99+32.31): la Campionessa d’Europa, alla sua prima stagionale a livello di Grand Prix, precede di un’incollatura la vice campionessa mondiale. Insegue da vicino la belga Nina Pinzarrone (65.74), mentre sono più attardate le giapponesi Rion Sumiyoshi (61.72) e Wakaba Higuchi (60.29).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM DONNE GRAND PRIX DE FRANCE

Pl. Name Nation TSS

= TES

+ PCS

+ CO PR SK Ded.

– StN. 1 Isabeau LEVITO USA 71.83 38.39 33.44 8.57 8.43 8.14 0.00 #12 2 Anastasiia GUBANOVA GEO 66.73 36.79 29.94 7.29 7.61 7.61 0.00 #10 3 Haein LEE KOR 66.30 33.99 32.31 8.11 8.00 8.18 0.00 #11 4 Nina PINZARRONE BEL 65.74 36.19 29.55 7.50 7.39 7.32 0.00 #7 5 Rion SUMIYOSHI JPN 61.72 33.60 29.12 7.32 7.14 7.43 1.00 #2 6 Wakaba HIGUCHI JPN 60.29 29.33 30.96 7.71 7.61 7.96 0.00 #4 7 Lorine SCHILD FRA 58.80 32.72 26.08 6.54 6.43 6.64 0.00 #5 8 Lea SERNA FRA 58.75 31.62 27.13 6.82 6.79 6.79 0.00 #3 9 Mone CHIBA JPN 56.59 28.14 29.45 7.39 7.29 7.46 1.00 #8 10 Kimmy REPOND SUI 50.64 22.75 28.89 7.29 7.18 7.25 1.00 #9 11 Maia MAZZARA FRA 45.03 21.81 24.22 6.00 6.07 6.14 1.00 #1 12 Janna JYRKINEN FIN 39.57 16.68 22.89 5.96 5.39 5.86 0.00 #6

Foto: Lapresse