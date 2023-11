Pattinaggio artistico: Conti-Macii secondi per 25 centesimi nello short al Grand Prix di Espoo 2023

Per soli venticinque centesimi di punto Sara Conti e Niccolò Macii si sono dovuti accontentare del posto d’onore in occasione dello short program delle coppie, secondo segmento della prima giornata del Grand Prix 2023 di Espoo, quinto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Un risultato che consente agli azzurri di rimanere in piena corsa non solo per la vittoria, ma soprattutto per l’accesso alle Finali di Pechino.

Sara e Niccolò, i grandi favoriti del lotto, sono rimasti attardati a causa del triplo rittberger lanciato, elemento che sta dando nell’ultimo periodo non pochi problemi in questo contesto atterrato con entrambe le mani sul ghiaccio, fattore che ha portato ad una valutazione molto negativa sul grado di esecuzione.

Realizzando poi bene il resto delle difficoltà, tra cui spicca un buon triplo twist (livello 3) e un ottimo sollevamento del gruppo 3 (livello 3), gli allievi di Barbara Luoni hanno raccolto 65.00 (33.41, 31.59), appena venticinque centesimi meno del team cinese formato da Cheng Peng-Lei Wang, unici a snocciolare una prestazione senza sbavature di rilievo, seppur indietro sul fronte components.

In vista del libero i nostri ragazzi dovranno poi cercare di mantenere a debita distanza i tedeschi Minerv Fabienne Hase-Nikita Volodin, attualmente terzi con 63.59 (34.47, 30.12), oltre che gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, quarti con 61.53 (33.31, 28.22) e soliti nel salire di colpi nel libero. I presupposti per il trionfo, al netto di una pressione non indifferente, ci sono tutti.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Pier Colombo