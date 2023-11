Pattinaggio artistico: Sakamoto si impone nello short del Grand Prix di Espoo 2023, settima Gutmann

Come prevedibile, seppur non brillando Kaori Sakamoto si è posizionata in testa alla classifica dopo lo short program al Grand Prix di Espoo 2023, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico.

La nipponica infatti ha avuto la meglio facendo perno sulla sua superiorità nelle components, sfiorando i 70 punti co il punteggio di 69.69 (34.84, 34.85), score maturato a causa di una piccola sbavatura nel triplo lutz, redarguito con la chiamata di filo no n chiaro, e soprattuto per un flip ruotato solo doppio in combinazione con il triplo toeloop.

Molto bene poi la solida connazionale Rion Sumiyoshi, seconda con 68.65 (38.16, 30.49) grazie a una prova pulita contrassegnata dal doppio axel, dal triplo flip in catena con il triplo toeloop e dal triplo lutz. Non lontana poi Chaeyon Kim, al momento sul gradino più basso del podio con 66.19 (35.00, 31.29), precedendo una Young You in crescita piazzatasi al quarto posto.

Passi in avanti poi per Lara Naki Gutmann. L’azzurra ha infatti ottenuto il suo nuovo primato stagionale rendendosi protagonista di una performance sporcata solo dal doppio axel, eseguito con qualche patema e chiamato sottoruotato, e ben supportata dal triplo flip e dal triplo toeloop combinato con il doppio toeloop; elementi che le hanno concesso di raggiungere la settima casella con 58.24 (28.94, 29.30).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: Valerio Origo