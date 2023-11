Pattinaggio artistico, falsa partenza per Rizzo e Memola al Grand Prix di Espoo 2023. Miura guida lo short

Inizia in salita il cammino degli azzurri impegnati al Grand Prix di Espoo 2023, quinta e penultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Nel segmento d’apertura, quello dedicato allo short program individuale maschile, Matteo Rizzo e Nikolaj Memola si sono dovuti accontentare di un piazzamento lontano dal podio, non approfittando dunque del passaggio a vuoto di Kevin Aymoz, tra i più quotati del lotto.

Rizzo in particolar modo, entrato sul ghiaccio per ultimo, ha centrato soltanto la sesta piazza a causa di due errori di peso; l’allievo di papà Valter infatti ha eseguito con caduta il quadruplo toeloop singolo (chiamato sottoruotato), per poi ruotare solo doppio il toeloop agganciato al triplo lutz, défaillance che ha purtroppo inchiodato il suo punteggio a 73.37 (34.18, 40.19), sette lunghezze in meno rispetto allo statunitense Jimmy Ma, al momento terzo con 80.19 (43.45, 36.74).

Una caduta nel quadruplo lutz (anche in questo caso sottoruotato) e un’esecuzione traballante della catena triplo lutz/triplo toeloop ha invece rallentato la corsa di Memola, costretto a rincorrere dopo lo score di 72.11 (36.49, 36.62), valido per la settima casella.

Doppietta nipponica invece al vertice con Kao Miura, leader con 93.54 ((51.79, 41.75) grazie a un layout imbastito dal quadruplo salchow combinato con il triplo toeloop, il triplo axel e il quadruplo toeloop, e a un sempre più ritrovato Shun Sato, secondo con 90.41 ( 49.54, 40.87) maturato per via di una performance contrassegnata dal da quadruplo toeloop/triplo toeloop, quadruplo flip (con chiamata di filo non chiaro) e triplo axel. Ci si aspetta il riscatto invece da Kevin Aymoz, quinto con 73.94 (31.05, 42.89) dopo un erroraccio nel salto singolo, un doppio toeloop chiamato ovviamente invalido e una problematica combinazione triplo lutz/doppio toeloop.

