Pattinaggio artistico a rotelle: con la Coppa Europa 2023 si chiude la stagione. Adesso gli stage federali

Termina con un bilancio incoraggiante la stagione 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. In occasione dell’ultima gara dell’annata sportiva, la Coppa Europa 2023 andata in scena a Pola (Croazia), gli azzurri hanno infatti conquistato complessivamente 29 medaglie, di cui diciassette provenienti dalle specialità legate alla danzae dodici da quelle del libero e delle coppie d’artistico.

La rassegna, tornata alla formula di un tempo dunque con il coinvolgimento anche della massima categoria ha visto come grande protagonista Sara Franceschini. L’azzurra, già apparsa in buono spolvero a Ponte Di Legno per i Campionati Italiani, ha vinto la prova individuale femminile totalizzando 145.93 punti, cedendo il passo all’iberica Cajal Trias (118.77) e alla nostra Micol Mills, terza con 118.01.

Un’altra medaglia è poi arrivata in campo maschile, grazie alla terza posizione di Kevin Bovara, il quale ha strappato un totale di 156-30 accomodandosi alle spalle dei due iberici Bou Bravo (207.18) e Perez Mangas (174.52). Vittorie poi per Sophia Marino (Junior femminile), Daniele Ricci (Junior maschile), Matilde Matteucci (Jeunesse femminile), Alessandro Costagliola (Cadetti maschile), Nicole Sormanti-Giacomo Ricci (coppie Junior) ed Agata Pasquini-Leonardo Malloggi (coppie Cadetti).

Da questo momento in poi la disciplina entra definitivamente in off season, con la Federazione Italiana Sport Rotellistici che ha organizzato una serie di stage in giro per l’Italia che consentiranno allo staff della Nazionale di valutare il livello generale dei territori, in modo da pianificare al meglio la prossima stagione.

