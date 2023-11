BJK Cup, Italia-Francia 2-1: Trevisan e Cocciaretto cedono lottando con Mladenovic/Garcia

La prima sfida del gruppo D della Billie Jean King Cup tra Italia e Francia si chiude per 2-1. Dopo le due meravigliose vittorie in singolare, la squadra azzurra si è arresa, come da pronostico, nel doppio. Una sfida comunque giocata molto bene da Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, che hanno ceduto solamente al match tie-break (non si gioca un classico terzo set) contro una coppia collaudata ed esperta come Kristina Mladenovic e Caroline Garcia, che si sono imposte in rimonta per 5-7 6-2 10-6 dopo un’ora e quarantaquattro minuti di gioco.

Una prestazione comunque di ottimo livello da parte delle due azzurre, visto che davvero il doppio francese è di altissimo livello, vincendo anche tre titoli Slam. Sono stati davvero tanti i game che si sono conclusi al punto secco e spesso andati dalla parte delle transalpine. Mladenovic/Garcia hanno concluso con 18 vincenti contro gli 11 delle azzurre, che hanno invece commesso un errore non forzato in più delle avversarie (21 contro 20).

Break delle azzurre e controbreak delle francesi ad aprire il match. Un copione che poi si ripete nuovamente anche tra settimo ed ottavo game, dove entrambe le coppie perdono addirittura a zero il servizio. Trevisan e Cocciaretto restano comunque concentrate e nell’undicesimo gioco tolgono il servizio alle francesi, andando poi a chiudere la prima frazione in loro favore per 7-5.

Nel secondo set quasi tutti i game si giocano al punto secco. Le azzurre salvano tre palle break nel secondo gioco, ma poi cedono il servizio nel quarto gioco. Trevisan e Cocciaretto reagiscono e trovano l’immediato controbreak, ma nuovamente nel game successivo perdono nuovamente la battuta. Le due italiane hanno ancora tre occasioni per recuperare il break, ma Mladenovic/Garcia si salvano e poi vanno a chiudere 6-2 con un ulteriore break.

Si va dunque al terzo set, che in questa competizione nel doppio è un tie-break ai dieci. Le azzurre salgono 3-1, ma poi subiscono un parziale di sette punti a zero. Mladenovic/Garcia salgono 8-3 e poi 9-4, garantendosi cinque match point. Le italiane annullano i primi due, ma sul terzo la volée di Mladenovic chiude sul 10-6, regalando il punto alla Francia.

Una sconfitta comunque che non va a pesare su una prima giornata meravigliosa per la squadra di Tathiana Garbin. Il 2-1 maturato oggi con la Francia permette all’Italia di avere il match point domani con la Germania per volare in semifinale.

FOTO: LaPresse