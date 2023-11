Billie Jean King Cup, chi sono le giocatrici della Germania che affronteranno l’Italia. C’è una super specialista del doppio

L’Italia ha ottenuto una vittoria importantissima contro la Francia ed ora ha un clamoroso match point contro la Germania per conquistare un posto nelle semifinali della Billie Jean King Cup. Alle azzurre basterà vincere con qualsiasi punteggio contro le tedesche per entrare tra le migliori quattro nazioni del mondo, risultato davvero eccezionale e che andrebbe a certificare tutti i progressi fatti dalla squadra di Tathiana Garbin.

Sarà comunque una sfida delicata contro la Germania, anche se Rainer Schüttler avrà le sue complicate scelte da fare, soprattutto nel ruolo di seconda singolarista. La numero uno tedesca è Tatjana Maria, numero 57 della classifica mondiale, che in questa stagione ha vinto il torneo di Bogotà, ma sulla terra rossa. Va ricordato che qualche settimana fa Maria ha incontrato Martina Trevisan a Pechino, battendola in due set.

Il grande dubbio è rappresentato da chi scenderà in campo nel primo singolare. Guardando al ranking il capitano tedesco potrebbe optare per Laura Siegemund (n°86 del mondo), ma quest’ultima è reduce dalle WTA Finals in doppio a Cancun e potrebbe anche accusare un po’ di stanchezza. Dunque il ballottaggio potrebbe essere tra Anna-Lena Friedsam e Jule Niemeier, anche se entrambe non hanno ottenuto dei buoni risultati nelle ultime settimane.

Sicuramente in doppio ci sarà Laura Siegemund, una vera specialista, essendo numero cinque del mondo e che ha appena festeggiato anche la conquista delle WTA Finals in coppia con l’esperta russa Vera Zvonareva. Come compagna ci dovrebbe essere Friedsam, con la Germania che punta moltissimo sul doppio e che dunque proverà a vincere almeno uno dei due singolari. L’Italia dovrà dunque stare attentissima e ripetere la stessa fantastica prestazione avuta oggi con la Francia.

