Pallavolo, Conegliano inizia il cammino europeo contro il Beveren. Le Pantere sognano in grande

Inizia dal Palaverde (Treviso) la rincorsa della Prosecco Doc Imoco Conegliano alla coppa della più importante competizione europea. Le ragazze di Santarelli domani sera (20.30) ospiteranno le belghe dell’Asterix Avo Beveren per la prima giornata della CEV Woman Champions League 2024. Conegliano è inserita nel gruppo D della manifestazione continentale con le polacche del Developres Resovia, le tedesche dell’Allianz Stoccarda e appunto le belghe dell’Asterix Avo Beveren, arrivate dai round preliminari. Per l’Imoco l’urna è stata benevola e l’obiettivo è sicuramente il primo posto.

La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha iniziato alla grande la stagione 2023-24. In serie A sono arrivate cinque vittorie in altrettanti incontri; e se i successi contro Trentino, Cuneo e Chieri possono essere considerati normale amministrazione, i risultati netti con cui le ragazze venete hanno sconfitto due candidate alla Scudetto come Scandicci e Milano fanno capire quanto Haak e compagne siano centrate in questo avvio. Le ragazze di Santarelli hanno anche messo già le mani sul primo trofeo stagionale, battendo in finale la Vero Volley Milano di Paola Egonu per prendersi la Supercoppa.

Joanna Wolosz ha già ripreso rapidamente in mano le redini della squadra dopo una grande estate in nazionale, sublimata purtroppo per noi dalla vittoria della sua Polonia nel preolimpico proprio ai danni della nazionale azzurra. Isabelle Haak è la solita principale bocca da fuoco dell’Imoco, coadiuvata in attacco da una grande varietà di schiacciatrici tutte di primissimo piano; mentre al centro per le Pantere la sicurezza si chiama Squarcini, coadiuvata da Fahr in attesa dell’ormai quasi imminente rientro di Lubian. Santarelli ha poi un roster lunghissimo e in questa stagione estenuante sarà fondamentale riuscire a ruotare bene tutte le ragazze senza perdere troppo la fluidità del sestetto in campo.

L’Asterix Avo Beveren è una squadra belga che è arrivata a questa fase della Champions League dopo aver superato due turni preliminari. Le ragazze guidate da Kris Vansnick hanno iniziato il loro cammino a ottobre, superando due gironi di qualificazione e vincendo sei partite su sei giocate. Nel secondo gruppo le belghe hanno battuto in successione le ceche del Brno e poi le campionesse di Croazia e Romania, rispettivamente Mladost Zagabria e Volei Alba Blaj.

Il Beveren ha una squadra giovanissima dotata di un grande potenziale, con ampia attenzione alla crescita delle pallavoliste belghe. Da palleggiatrice agisce la fiamminga Charlotte Krenicky, che non vanta neanche un’esperienza fuori dalla propria nazione. Opposto e principale pericolo a cui prestare attenzione è Iris Vos, sempre belga nata nel 2002 e alta 183 cm; Vos che nelle sei partite giocate in Champions ha già messo a terra ben 113 punti. Al centro la giocatrice più pericolosa è la diciannovenne (2004) Anna Koulberg mentre come banda bisognerà tenere all’occhio Manon Straiger, la più “vecchia” di questa nidiata con i suoi 24 anni.

La differenza tra le due squadre sembra comunque netta, Conegliano è chiamata a vincere davanti al proprio pubblico per iniziare con il piede giusto questa Champions League e riscattare la cocente eliminazione ai quarti di finale contro le turche del Fenerbache. Santarelli in questo primo tour de force dovrà iniziare a fare dei cambiamenti nel sestetto titolare, dando spazio e attendendosi risposte positive anche da chi fino ad adesso il campo lo ha visto meno.

Photo LiveMedia/Valerio Origo