Pallanuoto, sorteggiati i gironi dei Mondiali 2024: il Settebello trova i campioni in carica

Appuntamento fondamentale per il 2024 in chiave Settebello: dal 2 al 18 febbraio i Mondiali di pallanuoto in quel di Doha (Qatar), che assegneranno ben quattro pass olimpici verso Parigi.

Gli azzurri devono ancora agguantare il biglietto per la manifestazione a Cinque Cerchi e non avranno un percorso facile visto che si ritroveranno davanti da subito i campioni in carica dell’Ungheria.

Sono stati sorteggiati infatti i gironi e la squadra di Sandro Campagna ha pescato i magiari, con Kazakistan ed un’altra squadra europea ancora da decidere tra Romania, Olanda, Israele, Germania, Malta, Slovacchia o Slovenia. In ogni caso passano il turno le prime tre (prima direttamente ai quarti), dunque c’è spazio per puntare ai Giochi e alle medaglie.

Il commento di Campagna: “Sarebbe importante vincere il girone per evitare una squadra tosta agli ottavi e per avere un percorso meno insidioso in ottica qualificazione olimpica. Mi piace avere un girone più difficile rispetto agli scorsi Mondiali di Fukuoka per avere la possibilità di crescere durante il torneo”.

Foto: Lapresse