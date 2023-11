Pallanuoto, gli Europei 2024 non si terranno a gennaio in Israele. La LEN vaglia diverse alternative

La LEN ha diramato questa sera una nota in cui comunica di essere alla ricerca di un’alternativa per la disputa degli Europei 2024 di pallanuoto, inizialmente previsti a gennaio a Netanya, in Israele: in ballo la qualificazione ai Mondiali 2024 di Doha ed alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“In conseguenza dei recenti attacchi terroristici contro Israele ed a seguito di lunghi incontri tra European Aquatics ed Israeli Water Polo Association, entrambe le istituzioni hanno concordato che sarà impossibile ospitare i Campionati Europei di pallanuoto a Netanya, in Israele, come previsto, a gennaio 2024“.

“Attualmente si stanno studiando diverse opzioni per quanto riguarda la corretta procedura di qualificazione per i prossimi Campionati Mondiali di pallanuoto di Doha ed ulteriori informazioni sull’argomento saranno comunicate il prima possibile”.

“European Aquatics desidera cogliere ancora una volta questa opportunità per condannare fermamente i responsabili delle atrocità terroristiche contro i cittadini israeliani ed esprimere loro il nostro sostegno e la nostra solidarietà in questo momento difficile“.

Foto: LaPresse