Basket, Ettore Messina: “Un passo avanti nell’atteggiamento. Continuare a lavorare per tornare competitivi”

Al Forum di Assago si è conclusa la sesta partita della stagione regolare dell’Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina è uscita nuovamente sconfitta dal parquet amico cedendo nel finale 66-72 al Monaco. In conferenza stampa sono intervenuti sia l’allenatore italiano sia l’allenatore della formazione monegasca Sasa Obradovic. Ecco che cosa hanno detto.

Sasa Obradovic: “Penso che abbiamo meritato di vincere la partita, anche in una partita di Eurolega che forse non ha mostrato la sua miglior qualità. Nella prima parte di gara siamo partiti un po’ contratti, ci è mancata un po’ di intensità. Nel secondo tempo invece siamo andati meglio, sia in difesa sia in attacco, dove abbiamo trovato qualità e scelte giuste. Ci fa piacere la vittoria, anche perché arriva su un campo dove tante squadre faticheranno.

La palla a Mike James nel finale? Una questione di feeling, nonostante abbia avuto una partenza di gara poco felice, lui è uno di quelli che sente di voler essere protagonista, ma non escludo che nelle prossime partite possa toccare a qualcun altro. Abbiamo fatto fatica, non abbiamo trovato sempre un’alta qualità, la difesa di Milano ci ha messo in difficoltà, ma siamo riusciti a venire a capo del match”.

Ettore Messina: “Voglio ringraziare il pubblico che ci ha sostenuto anche stasera. Abbiamo pagato il fatto di aver avuto una gara martedì, ma ho visto un passo avanti sotto molti punti di vista, in particolare quello della difesa e dell’atteggiamento. Faccio i complimenti a Mike James per quanto ha fatto: torneremo a lavorare per essere competitivi nelle prossime partite. L’esclusione di Pangos? E’ una scelta tecnica, presa in base alle caratteristiche dell’avversario. Nulla di definitivo. Il roster? Ci sono delle cose che sono cambiate pensando allo scorso mercato (riferimento a Mirotic, ndr) e su questo stiamo cercando di adattarci muovendo i giocatori che abbiamo a disposizione di volta in volta, ed in questo l’assenza di Baron ci sta un po’ pesando. Oggi, però, ho notato una bella predisposizione da parte di tutti per quanto riguarda l’atteggiamento. Il mercato? Sia che una squadra vada bene, sia che vada male, è un fronte a cui guardiamo sempre, solo che un eventuale inserimento di un playmaker, se dovesse uscire qualcuno non è di così facile gestione. Melli stanco? Gli daremo riposo quando sarà possibile, soprattutto in campionato. Domenica scorsa gli ho detto di stare fermo e l’abbiamo pagata, ma non volevo che succedesse quello che è successo l’anno scorso quando l’ho utilizzato tantissimo alla vigilia di autentici tour de force. Vedremo in campionato se Caruso e Kamagate ci daranno una mano”.

Il prossimo impegno di un’Olimpia Milano a questo punto in fondo alla classifica dell’Eurolega 2023-2024, visto il record che parla di una sola vittoria a fronte di cinque sconfitte, sarà nuovamente in casa, il 9 novembre, contro gli spagnoli del Valencia.

