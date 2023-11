Pallanuoto femminile, SIS Roma battuta ai rigori nella terza giornata di Champions League

SIS Roma battuta in casa ai rigori dalle spagnole del Sant Andreu per 14-15 dopo il 10-10 dei tempi regolamentari nella sfida della terza giornata della Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile: le capitoline scivolano a -7 dalle iberiche, le quali confermano il primo posto che vale la qualificazione alla Final Four della manifestazione.

A Roma nel primo quarto la SIS trova subito il primo break andando sul 2-0 con le reti di Ranalli e Centanni, le spagnole accorciano, poi Galardi sigla il 3-1 ma le iberiche trovano il gol del 3-2. Nel secondo periodo pareggia subito il Sant Andreu, ma Di Claudio dà il nuovo vantaggio alla SIS. Break delle spagnole, che si portano sul 4-5, Nardini pareggia, ma il Sant Andreu arriva in vantaggio a metà gara sul 5-6.

Nella terza frazione Ranalli trova il pareggio, le iberiche vanno di nuovo in vantaggio, ma le marcature di Cocchiere ed ancora Ranalli ribaltano ancora il punteggio per l’8-7. Nell’ultimo quarto le spagnole pareggiano ancora, poi negli ultimi 100 secondi accade di tutto: vantaggio SIS firmato da Gual Rovirosa, pareggio delle iberiche, nuovo vantaggio delle capitoline griffato da Centanni a 25″ dalla sirena, ma a 9″ dal termine il Sant Andreu trova il 10-10. Si va così ai rigori, dove le iberiche si impongono per 14-15.

CHAMPIONS LEAGUE FEM MINILE

3a giornata

Gruppo A

Risultati

CN Terrassa (ESP) v Ekipe Orizzonte (ITA) 10-8 (1-1, 2-3, 4-1, 3-3)

SIS Roma (ITA) v CN Sant Andreu (ESP) 14-15 dtr (10-10) (3-2, 2-4, 3-1, 2-3, tr 4-5)

Classifica

CN Sant Andreu (ESP) 8, CN Terrassa (ESP) 6, Ekipe Orizzonte (ITA) 3, SIS Roma (ITA) 1.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani